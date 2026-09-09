Çankırı'da bir haftada 42 aranan şahıs yakalandı, narkotik ve trafik uygulamalarında çok sayıda gözaltı

Operasyonların kapsamı ve sonuçları:

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Ağustos-07 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında toplam 42 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 2 kişi tutuklandı, ayrıca ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve kaçakçılık operasyonlarının detayları:

Narkotik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 7 operasyon sonucunda 14 şahıs yakalandı. Şüphelilere yönelik aramalarda ele geçirilenler arasında 2 bin 272 adet sentetik ecza hapı, 11,25 gram metamfetamin, 204,95 gram kokain, 22 litre kaçak alkol ve 50 adet faturasız kozmetik malzeme (emtia) bulunuyor. Ayrıca aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 19 adet fişek ele geçirildi.

Trafik uygulamaları ve idari işlemler:

Trafik ekiplerinin uygulamalarında ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden kural ihlali yaptığı tespit edilen 1.425 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı ve 128 araç trafikten men edildi. Yapılan operasyonlar şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütüldü ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

ÇANKIRI'DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 42 ŞAHIS YAKALANDI.