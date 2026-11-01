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Çanakkale'de tetkik süreleri kısalıyor: 128 kesitli tomografi hizmete girdi

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kurulan 128 kesitli yeni nesil BT cihazı, yüksek çözünürlük ve hızlı çekimle tanı süreçlerini hızlandıracak.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çanakkale'de tetkik süreleri kısalıyor: 128 kesitli tomografi hizmete girdi

yeni nesil tomografi cihazı devrede:

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde hizmete giren 128 kesitli yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı, hastanenin görüntüleme kapasitesini güçlendiriyor. Hastanenin teknolojik altyapısını geliştirme hedefi doğrultusunda yapılan yatırım, tanı süreçlerinde hız ve doğruluğu artırmayı amaçlıyor.

hangi avantajları sunuyor:

Cihaz, yüksek çözünürlüklü görüntüleme, hızlı çekim ve gelişmiş görüntü işleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu teknik yetenekler, özellikle kısa sürede ayrıntılı görüntü elde edilmesine imkan tanıyarak tetkik süreçlerinin daha etkin yürütülmesini sağlayacak. Sonuç olarak hekimlerin değerlendirmeleri desteklenecek ve hasta akışında iyileşme bekleniyor.

başhekimden değerlendirme:

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, yapılan yatırımı anlatarak, amacın vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirtti. Keser, hastaneye kazandırılan cihazın "tanı ve tedavi süreçlerimizin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını" ve teknolojik altyapının sürekli geliştirileceğini vurguladı. Ayrıca bu yatırımın hastaneye ve Çanakkale halkına hayırlı olmasını diledi.

Hastanenin bu tür teknolojik yatırımlarla hizmet kalitesini yükseltme çabası, bölge sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve etkinliğini artırma yönünde atılmış somut bir adım olarak öne çıkıyor.

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİNDE 128 KESİTLİ YENİ NESİL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)...

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİNDE 128 KESİTLİ YENİ NESİL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) CİHAZI HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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