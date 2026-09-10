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Çanakkale'de yeşil denizcilik için iş birliği adımı

GESTAŞ yönetimi İÇDAŞ Tersanesi'ni ziyaret ederek hibrit ve elektrikli gemi teknolojileri, batarya/enerji depolama ve shore power çözümlerini ele aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çanakkale'de yeşil denizcilik için iş birliği adımı

GESTAŞ ve İÇDAŞ'ta teknik ziyaret gerçekleştirildi

Deniz ulaşımında sürdürülebilirlik ve yeni nesil teknolojilerin uygulanması amacıyla GESTAŞ yönetimi, İÇDAŞ Tersanesi'ne teknik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü ile şirket yöneticileri hazır bulundu ve denizcilikte çevreci dönüşümün yolları detaylı biçimde değerlendirildi.

Toplantının odak noktaları:

Görüşmelerde hibrit ve elektrikli gemi teknolojileri, mevcut GESTAŞ gemilerinin modernizasyonu, batarya ve enerji depolama sistemleri ile karadan elektrik besleme (shore power) çözümleri öncelikli konular olarak ele alındı. Ayrıca gemilerde ve iskelelerde yenilenebilir enerji kullanımı ile enerji verimliliği uygulamaları masaya yatırıldı.

Bölgesel etkiler ve hedefler:

Çanakkale Boğazı ve adalar hattı gibi hassas ekosistemlere sahip bölgelerde karbon emisyonunun azaltılmasının önemi vurgulandı. Taraflar, bu çalışmanın Çanakkale’nin yeşil ve sürdürülebilir kent kimliğini güçlendirmeye ve sıfır emisyon hedefi taşıyan Türk denizciliğine katkı sağlamaya yönelik adımlar atacağını belirtti.

İş birliği ve geleceğe dönük adımlar:

İÇDAŞ'ın geçmişte hibrit gemi inşa ederek Türk gemi inşa sanayisinin çevreci dönüşümüne katkı sağladığı hatırlatıldı. Ziyarette, GESTAŞ'ın iskele yatırımlarının ardından filo modernizasyonuna yönelme planları doğrultusunda teknik iş birliği ve pilot uygulama seçenekleri konuşuldu. Görüşmelerde atılacak somut adımların takibi için taraflar arasında iletişim kanalları açık bırakıldı.

Teşekkür ve kapanış:

GESTAŞ yönetimi, ziyaret kapsamında nazik ev sahipliği yapan İÇDAŞ yetkililerine teşekkürlerini iletti. Her iki kurum arasındaki teknik diyalogun, bölgesel deniz taşımacılığında çevreci uygulamaların yaygınlaşmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

DENİZ ULAŞIMINDA YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ VE YEŞİL FİLO DÖNÜŞÜMÜNÜ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA GESTAŞ...

DENİZ ULAŞIMINDA YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ VE YEŞİL FİLO DÖNÜŞÜMÜNÜ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA GESTAŞ YÖNETİMİ, İÇDAŞ TERSANESİ’NE TEKNİK ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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