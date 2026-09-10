Kayseri markası Şahin Sucukları iddialara yanıt verdi

şirketten özet açıklama:

Şahin Sucukları, son dönemde medyada ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şirket bünyesinde geçmişte görev yapan bazı personellerin, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketin bilgisi ile iradesi haricinde sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine dair tespitlerin yapıldığı belirtildi.

soruşturma ve alınan tedbirler:

Şirket, tespit edilen hususlara ilişkin gerekli idari tedbirlerin hızla alındığını ve elde edilen bilgi ile belgelerin adli mercilere intikal ettirildiğini açıkladı. Ayrıca, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddia ve savunmaların titizlikle incelendiği, adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, çeşitli mecralarda olayın kapsamı ve şirketin uğradığı zarar hakkında yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Köklü geçmişe ve güçlü kurumsal yapıya sahip şirketin mali yapısına, ticari faaliyetlerine ve itibarına zarar verebilecek girişimlere karşı idari ve hukuki tedbirlerin alındığı ve sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi.

faaliyetin sürdürülmesi ve teşekkür:

Şahin markasının Kayseri kökenli olduğu ve Türkiye ile dünyaya taşınan geleneksel lezzetleriyle faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatıldı. Açıklamada şirketin faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü ve yoluna kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Şirket ayrıca süreç boyunca yapıcı ve sağduyulu yaklaşım gösteren resmî kurumlara, paydaşlara ve ulusal ile yerel basın kuruluşlarına teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAYSERİ'DE FAALİYET GÖSTEREN ŞAHİN SUCUKLARI TARAFINDAN, BAZI PERSONELLERİN EVRAKLARDA USULSÜZLÜK YAPTIĞI İDDİALARI İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMADA; MARKANIN İTİBARINA ZARAR VERECEK GİRİŞİMLERE KARŞI TEDBİRLERİN ALINDIĞI VE SÜRECİN TİTİZLİKLE TAKİP EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ.