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Marmaris'te muhtarlarla ortak akıl: mahalle ihtiyaçları masada

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, muhtarlarla düzenlenen koordinasyon toplantısında mahalle taleplerini dinleyip çözüm odaklı planlar açıkladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Marmaris'te muhtarlarla ortak akıl: mahalle ihtiyaçları masada

Toplantı ve katılımcılar:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Kültür ve Sanatevi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısında merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile belediye birim müdürlerini bir araya getirdi.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını ve çözüm bekleyen konuları doğrudan paylaştı. Belediye birimleriyle birlikte bu taleplerin önceliklendirilmesi ve pratik çözümler üretilmesi için değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar toplantıyı, hizmetlerin koordineli şekilde yürütülmesi açısından verimli buldu.

Belediye yaklaşımı ve gelecek planı:

Başkan Ünlü, toplantının düzenli olarak sürdürüleceğini vurgulayarak, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemek, çözüm yollarını birlikte üretmek için muhtarlarımız ve birim müdürlerimizle verimli bir koordinasyon toplantısında bir araya geldik" dedi.

Ünlü, Marmaris’in her sokağına ve her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: "Marmaris’imizin her bir sokağına, her bir mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırma hedefiyle masada ve sahada ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, çözüme odaklanan planlamalarımızı hızla hayata geçireceğiz".

Belediye başkanı ayrıca iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Daha güçlü bir Marmaris için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Toplantının, mahalle ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hizmetlerin koordineli şekilde yürütülmesi açısından verimli geçtiği belirtildi ve koordinasyon toplantılarının düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ. MAHALLELERİN İHTİYAÇLARININ VE...

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ. MAHALLELERİN İHTİYAÇLARININ VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTIDA, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ORTAK AKIL VE KOORDİNASYON VURGUSU YAPILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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