Sinop'ta nefes ve sandalye yogasıyla günlük strese kısa mola

etkinlik özeti:

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Bir Nefes Mola/Nefes Egzersizi ve Sandalye Yogası" başlığıyla düzenlenen etkinlik, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. "Sağlıklı Hayat Saatleri" kapsamında haftalık düzenlenen programda katılımcılara günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı sunuldu.

etkinlik içeriği:

Uzmanlar eşliğinde yapılan oturumlarda doğru nefes teknikleri gösterildi ve katılımcılar bu teknikleri uygulama imkânı buldu. Ayrıca programda uygulamalı olarak sandalye yogası hareketleri yer aldı; pratik, erişilebilir ve ofis ortamına uygun hareketlere odaklanıldı.

katılımcı deneyimi ve amaç:

Etkinliğe katılanlar, kısa sürede hem bedenlerini hem de zihinsel rahatlamalarını destekleyecek uygulamalarla tanıştı. Programın amacı, günlük stresin ve yorgunluğun yaratabileceği olumsuz etkilerle başa çıkma yollarını basit araçlarla öğretmekti.

Oturum sonunda vurgulanan noktalardan biri, düzenli nefes egzersizlerinin ve fiziksel hareketliliğin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkileriydi. Haftalık olarak sürdürülen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programlarının benzer uygulamalarla toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediği belirtildi.

SİNOP’TA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KATILIMCILAR, NEFES EGZERSİZİ VE SANDALYE YOGASI UYGULAMALARIYLA GÜNLÜK YAŞAMIN YOĞUNLUĞUNA KISA BİR MOLA VERDİ.