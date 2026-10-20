Hafıza, malzeme ve iz: 'Güneşe Karşı: Ruhun İlk Sesi' sergisi Adıyaman'da

Sergi hakkında:

Adıyaman'da Lukianos Sanat İnisiyatifi tarafından düzenlenen 'Güneşe Karşı: Ruhun İlk Sesi' sergisi, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde 19 Ekim'de açıldı. Sergide; Abdülmusa Yönyol, Alhan Tanrıverdi, Berfin Büyüktaş, Berfin Dolaş, Esma Uçar, Nupelda Çelik, Yasir Aktoprak ve Yusuf Aktoprak’ın eserleri yer alıyor. Farklı teknikler ve malzemelerle üretilmiş işler, ziyaretçilere sanatın belleği nasıl taşıdığını gösteren bir seçki sunuyor.

Sanatçıların yaklaşımı:

Resim öğretmeni Berfin Dolaş, çalışmalarında geri dönüştürülebilir malzemeler ve yağlı boya kullandığını, aynı zamanda kuantizm ve kuş bakışı görüntüler üzerinde çalıştığını aktarıyor. Dolaş, vidalar aracılığıyla kendi kültürünü ve kültürel hafızasını yansıttığı eserleriyle inisiyatifin yeni kurulan bir grup olduğunu, sekiz kişilik Lukianos Sanat İnisiyatifi'nin ortak üretimi olarak sergiyi hazırladıklarını belirtti.

Kurucu Yusuf Aktoprak ise serideki işler üzerinden deprem hafızasına dikkat çekiyor. Aktoprak, serinin genelinde yer alan 'Halının Altına' temasıyla biriktirilen duyguların ve toplum belleğinin örtbas edilemeyeceğini vurguluyor. Aktoprak, 6 Şubat depremlerinin simgesi hâline gelen saat kulesinin işlendiği bir çalışmaya ve kendi portresini şiirsel anlatımla birleştirdiği hafıza çalışmalarına yer verdiğini aktarıyor. Ayrıca dijital sanat ve halı üzerine yapılan deneysel çalışmalardan söz ediyor.

Ziyaretçi izlenimleri ve serginin düzeni:

Ziyaretçiler, sergide yalnızca geleneksel boya ve tuval uygulamalarını değil, halı üzerine yapılan işler ve çivilerle oluşturulan dokular gibi farklı teknikleri de görüyor. Bir izleyici olan Irmak Vural, özellikle depremi anımsatan eserlerin kendisini etkilediğini, sanatçıların yaşadıkları zorluklara rağmen üretmeye devam etmelerinin taşıdığı anlamın önemli olduğunu belirtti. Vural, serginin duygu ve belleği canlı tuttuğunu, herkesin görmesini önerdiğini söyledi.

Sergi, sanatın hafıza, malzeme ve toplumsal izler üzerine kurduğu söylemi ön plana çıkarıyor. Eserlerin bir kısmı doğrudan deprem sonrası kolektif hafızaya işaret ederken, diğer işler daha kişisel anlatılar ve teknik denemeler üzerinden ilerliyor. İzleyicilere eserleri yakından inceleme fırsatı sunuluyor ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Etkinlik, 19 Ekim açılış tarihinden sonra ziyaretlere açık olup, sergi 23 Ekim'e kadar Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde gezilebilir. Lukianos Sanat İnisiyatifi ve sergide yer alan sanatçılar tüm halkı ziyaret etmeye davet ediyor.

ADIYAMAN’DA 8 SANATÇININ ESERLERİNİN YER ALDIĞI "GÜNEŞE KARŞI: RUHUN İLK SESİ" SERGİSİ, SANATSEVERLERİN ZİYARETİNE AÇILDI.