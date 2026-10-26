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Canik'te altyapıdan sosyal yaşama kapsayıcı dönüşüm sürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2026'da 20 bin haneye fiber, birçok mahalleye doğal gaz ve üstyapıda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Canik'te altyapıdan sosyal yaşama kapsayıcı dönüşüm sürüyor

Canik'te altyapı ve kentsel dönüşüm önceliği:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ulaşım ve sosyal alanlara yönelik yeni yatırımların alana çıktığını ve ilçeye gelecek odaklı projeler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Canik 2. Yeni Bulvar Yolu ve Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilçenin çehresini değiştiren mihenk taşları olduğunu vurguladı.

Fiber ve doğal gaz çalışmaları:

Sandıkçı, 2026 yılında ilçede 20 bin hanenin fiber optik altyapıyla buluşturulduğuna dikkat çekti. Gaziosmanpaşa, Kozlu, Dereler, Düvecik ve Devgeriş mahallelerindeki hanelerin doğal gazla buluşturulması çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Dört mahallenin tamamında ana hat bağlantı işlemlerinin nihayete erdirildiğini ve hane bağlantı çalışmalarının %87lik kısmının tamamlandığını aktardı.

Altyapı çalışmaları sonrasında üstyapıya yönelik asfalt, sathi kaplama ve beton yol yapımının yanı sıra çevre düzenleme faaliyetlerinin de yoğun bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Üstyapı, sosyal alanlar ve gelecek planlaması:

2026 yılı üstyapı ve altyapı yatırımlarına ilişkin çalışma programını tamamlamak üzere olduklarını ve 2027 yılı programının planlama sürecinin titizlikle sürdüğünü kaydeden Sandıkçı, ilçenin dört bir yanında azimle çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca ilçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

İlçede 81. parkın inşası ve içinde muhtarlık ile sosyal alanların yer alacağı yeni mahalle konaklarının yapımının sürdüğünü aktaran Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde depreme dayanıksız ve yüksek riskli yapıların bertaraf edildiğini söyledi. Sandıkçı, 52 mahalle genelinde durmaksızın hizmet ürettiklerini vurgulayarak, eser ve hizmet seferberliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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