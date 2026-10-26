Genç beyinler Gaziantep'te Türk dünyasının teknoloji geleceğini sergiledi

Gaziantep ev sahipliğinde buluşma:

Gaziantep, 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında Türk dünyasının genç bilim insanlarını ve geleceğin teknoloji üreticilerini ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği ile Türk Dünyası Çocuk Vakfı iş birliğinde Kamil Ocak Spor Salonu’nda başlayan etkinlik, üç kıtadan katılan öğrencileri ve danışman öğretmenleri bir araya getirdi.

Organizasyonun amacı, bilimsel ve kültürel etkileşimi güçlendirerek gençlerin yenilikçi projelerini uluslararası platformda tanıtmak ve Türk dünyası ülkeleri arasında bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğini geliştirmektir. Açılış programı, protokol konuşmaları ve stand gezileriyle dikkat çekti.

Proje sergileri ve program:

Üç gün sürecek şenlikte, binden fazla başvuru arasından seçilen proje sunumları 142 stantta ziyaretçilerle buluşuyor. Seçilen projeler öğrencilerin araştırma, geliştirme ve üretim becerilerini gözler önüne sererken, programda bilim atölyeleri, söyleşiler, kültürel etkinlikler ve sahne gösterileri de yer alıyor.

Gaziantep’teki okulların ziyaret edeceği şenlik, gençlerin doğrudan değerlendirme süreçlerine katılmasına olanak tanıyor. Etkinlik, 28 Ekim’de düzenlenecek ödül töreni ve kapanış programıyla sonlanacak; bu süreç, proje sahipleri için hem rekabet hem de öğrenme fırsatı niteliği taşıyor.

Başkan Şahin'in vurguları:

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençleri Türk dünyasının köklü bilim ve medeniyet birikimini geleceğe taşıyacak güç olarak nitelendirdi. Şahin, gençlere seslenirken Orhun Yazıtları'na atıf yapıp onları günümüzün Bilge Kağanları olarak tarif etti ve Gaziantep’in tarihten aldığı mirasla övündü.

Şahin, Gaziantep’in Semerkant ve Buhara ile kardeş şehir ilişkisine dikkat çekerek, "Küçük Buhara dediğimiz Gaziantep’i sizinle birlikte yeniden Buhara yapacağız" mesajını verdi. Dilde, fikirde ve gönülde birlik çağrısı yapan Şahin, gençlerin kendi tarihlerini ve değerlerini çok iyi bilmeleri gerektiğini belirtti.

Teknoloji üretimine ilişkin net bir çağrı da yapan Şahin, yapay zeka ve büyük veri alanlarına vurgu yaparak, "Biz pazar olmayacağız, üreteceğiz" dedi. Bu söylem, gençlere teknoloji geliştirme ve üretimde aktif rol alma sorumluluğunu hatırlattı.

Uluslararası katılım ve ortak değerler:

Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Merkez Valisi Güngör Azim Tuna ise şenliğin salt bilimsel bir yarışma olmadığını, farklı coğrafyalardan gelen çocukların ortak değerler etrafında buluşmasına imkân sunduğunu ifade etti. Tuna, Türk dünyasının yalnızca coğrafi sınırlarla değil, tarih ve medeniyet bağlarıyla şekillendiğini vurguladı.

Tuna, programın bu yönüyle Kazakistan’dan Filistin’e, Bosna Hersek’ten Çad ve Mısır’a uzanan geniş bir coğrafyadan katılım sağlandığını belirterek, asıl hedefin ödül kazanmakla birlikte bu kaynaşma ortamını oluşturmak olduğunu söyledi.

Değerlendirme süreci ve eğitim boyutu:

Şenliğin koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Böyükata, organizasyonun gençler için bir yarışmadan ziyade öğrenme ve deneyim paylaşımı ortamı olduğunu vurguladı. Böyükata, proje değerlendirme sürecinin öğrenciler üzerinde sınav baskısı yaratmaması için jüri üyelerinin bir okul havası oluşturduğunu belirtti.

Seçim sürecinin zorluğuna dikkat çeken Böyükata, başvuruların yalnızca yaklaşık yüzde 15’inin kabul edilebildiğini hatırlatarak, seçilen öğrencilerin bu haliyle önemli bir başarı gösterdiğini ifade etti. Şenliğin katılımcılara yoğun ama verimli bir deneyim sunması hedefleniyor.

Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen da bilim ve kültürün ortak paydasında gerçekleştirilen etkinliğin Türk dünyası arasındaki birlik ve beraberliğe katkısına değindi; öğrencilerin ve öğretmenlerin emeklerini kutlayıp organizasyonun önemini vurguladı.

Açılış programının ardından protokol üyeleri stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Program, farklı ülkelerden gelen gençlerin bilimsel çalışmalarını sergileme fırsatı bulduğu bir ortam sundu ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Etkinlik, katılımcılara sadece ödül peşinde koşmanın ötesinde, uluslararası ağlar kurma, kültürel bağları güçlendirme ve bilimsel üretim kapasitesini geliştirme imkânı sağlıyor. Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşma, gençlerin geleceğin teknolojik üreticileri olarak rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

GAZİANTEP, TÜRK DÜNYASININ GENÇ BİLİM İNSANLARINI VE GELECEĞİN TEKNOLOJİ ÜRETİCİLERİNİ ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYONDA BULUŞTURDU.