Kahramanmaraşlı çocuklar ODES projesiyle Ordu'nun tarih ve doğasını tanıdı

gezinin organizasyonu:

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yaşayan depremzede ve ekonomik imkânları kısıtlı ailelerin çocukları, ODES Projesi kapsamında Ordu’ya götürüldü. Gezi, Nurhak Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında planlandı. Programa, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, depremzede, öksüz, yetim ve ekonomik imkânları kısıtlı ailelerin çocukları davet edildi.

gezi programı ve ziyaret edilen yerler:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kültür gezisinde çocuklar kentin tarihi mekânlarını, kültürel zenginliklerini ve doğal alanlarını yerinde görme fırsatı buldu. Program boyunca katılımcılar yeni yerler keşfetti, yerel yaşamı ve doğal peyzajı tanıyarak farklı deneyimler yaşadı. Rehber eşliğinde yapılan etkinlikler, çocukların hem bilgi edinmesine hem de sosyal etkileşimini artırmasına olanak sağladı.

amaç ve beklenen etkiler:

Etkinliğin temel hedefi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak, sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farklı şehirleri tanıma imkânı yaratmaktı. Düzenleyen kurumlar, programın çocukların kültürel birikimlerini artırmasını ve onlarda kalıcı, olumlu hatıralar bırakmasını amaçladığını vurguladı. Bu tür gezilerin, uzun vadede çocukların özgüven ve sosyal bağlarını güçlendirmesi bekleniyor.

HOYNAT ADASI GEZİSİ