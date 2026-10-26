Dolar 49,7621 +0,15%
Euro 55,6994 +0,05%
Bist 11.059,57 -0,52%
Altın Gram 6.448,67 +0,57%
EUR/USD 1,1189 -0,13%
Brent Petrol 110,18 -1,36%
--°

Kahramanmaraşlı çocuklar ODES projesiyle Ordu'nun tarih ve doğasını tanıdı

Nurhak’tan depremzede ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan çocuklar, ODES ve Ordu Büyükşehir iş birliğiyle düzenlenen kültür gezisinde kentteki tarih ve doğayı keşfetti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahramanmaraşlı çocuklar ODES projesiyle Ordu'nun tarih ve doğasını tanıdı

gezinin organizasyonu:

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yaşayan depremzede ve ekonomik imkânları kısıtlı ailelerin çocukları, ODES Projesi kapsamında Ordu’ya götürüldü. Gezi, Nurhak Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında planlandı. Programa, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, depremzede, öksüz, yetim ve ekonomik imkânları kısıtlı ailelerin çocukları davet edildi.

gezi programı ve ziyaret edilen yerler:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kültür gezisinde çocuklar kentin tarihi mekânlarını, kültürel zenginliklerini ve doğal alanlarını yerinde görme fırsatı buldu. Program boyunca katılımcılar yeni yerler keşfetti, yerel yaşamı ve doğal peyzajı tanıyarak farklı deneyimler yaşadı. Rehber eşliğinde yapılan etkinlikler, çocukların hem bilgi edinmesine hem de sosyal etkileşimini artırmasına olanak sağladı.

amaç ve beklenen etkiler:

Etkinliğin temel hedefi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak, sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farklı şehirleri tanıma imkânı yaratmaktı. Düzenleyen kurumlar, programın çocukların kültürel birikimlerini artırmasını ve onlarda kalıcı, olumlu hatıralar bırakmasını amaçladığını vurguladı. Bu tür gezilerin, uzun vadede çocukların özgüven ve sosyal bağlarını güçlendirmesi bekleniyor.

HOYNAT ADASI GEZİSİ

HOYNAT ADASI GEZİSİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çocukları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren doktor Adana'da toprağa verildi
images

Zonguldak’ta valinin başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirildi
images

Ladik'te öğretmenler mutfakta sağlıklı beslenmeyi uygulamalı öğrendi
images

Çivril'de Işıklı Millet Bahçesi hafta sonlarının buluşma noktası oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Veterinerlikte yeni dönem: iletişim ve halk sağlığı ön planda

Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak

Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza

Okuyan, düşünen ve değer katan nesiller için Kitap Kurdu Türkiye lansmanı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026