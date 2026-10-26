Söz tutuldu: Saadet Caddesi sıcak asfalta kavuştu

Saadet Caddesi sıcak asfalta kavuştu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz öncülüğünde yürütülen yol çalışmalarında, ilçenin önemli arterlerinden Saadet Caddesindeki sıcak asfalt serimi tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, caddeyi kullanımına güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla kısa sürede sona erdirildi.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye yetkilileri, Saadet Caddesi'nde gerçekleştirilen müdahalenin yol yapım, bakım ve yenilemeye yönelik olduğunu belirtti. Ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermek için planlanan asfalt serimi, mahalle sakinleri ve esnafın talepleri doğrultusunda yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde trafiğinin daha düzenli ve akıcı olması hedefleniyor.

Vatandaş memnuniyeti ve devam eden projeler:

Kurnaz, çalışmalar sırasında cadde esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade ederek, hemşehrilerin taleplerine göre hizmet üretmeye önem verdiklerini vurguladı. Başkan Kurnaz, Hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi Saadet Caddesi’ndeki ulaşım ve yol sorununu sıcak asfalt sererek çözdük ifadelerini kullandı. Ayrıca, İlkadım Belediyesi'nin kent merkezi ve kırsal mahallelerde ayrım gözetmeksizin yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, Saadet Caddesi'ndeki çalışmanın ilçedeki daha geniş yol yenileme programının parçası olduğunu; belediyenin ilçe genelinde benzer çalışmalarla ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüreceğini aktardı. Esnaf ve mahalle sakinlerinin memnuniyetinin, uygulamaların hızlanmasına ve yeni projelere motivasyon sağladığı kaydedildi.

VATANDAŞLARIN KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM SAĞLAYABİLMELERİ İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN İLKADIM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM, YENİLEME VE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.