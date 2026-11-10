HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin toplu veda adresleri belirlendi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin cenazelerinin defin yerleri netleşti. Yapılan açıklamalara göre, işçilerin 13’ünün İzmirde, dördünün farklı illerde toprağa verileceği bildirildi.

İzmir'de defnedilecek işçiler:

Patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı Aliağa Bozköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Yasin Taşçı ve Ferhat Maraşlı Menemen Koyundere Mezarlığı’nda; Abdülkadir Kınacı Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı’nda; Ceylan Bıyıklı Menemen Emiralem Mezarlığı’nda; Mustafa Sert Menemen Asarlık Mezarlığı’nda; Kadir Kaan Özçelik ise Menemen Ulukent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Orhan Altay Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda defnedilecek. Uğur Temel Buca’daki bir mezarlıkta, Ersin Oğuz Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı’nda ve Serkan Kurt Doğançay Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İzmir dışındaki cenazeler:

Dört işçinin cenazesi memleketlerine götürülecek; Barış Güney Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı’na, Recep Fedai Afyonkarahisar Şuhut ilçesi Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı’na, Özcan Efe Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı’na ve Fatih Işık Kırıkkale Yuva Mezarlığı’na defnedilecek.

Cenazelerin defnedileceği mezarlıklara ilişkin bilgiler netleşmeye başladı.

HABAŞ faciasında ölen 17 işçinin defin yerleri belli oldu