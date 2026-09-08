Canik'te dört mahalle kış öncesi doğal gazla ısınmaya hazırlanıyor

Canik'te doğal gaz altyapısı tamamlandı

Samsun'un Canik ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları bir aşamaya ulaştı. Kozlu, Dereler, Düvecik ve Devgeriş mahallelerinde ana hat bağlantıları tamamlanırken, hane bağlantı işlemlerinin de yakında bitirilerek doğal gazın kış ayları öncesinde kullanıma sunulacağı bildirildi.

Çalışmaların ayrıntıları:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirterek, vatandaş taleplerini karşılayan ve yaşamı kolaylaştıran hizmetlere öncelik verdiklerini aktardı. Belediye ile doğal gaz dağıtım firması arasında koordineli yürütülen saha çalışmaları sonucu ana hatların tamamlandığı, hane bağlantılarının ise 'tamamlanma aşamasına geldiği' ifade edildi.

Belediyenin hedefi ve zamanlama:

Sandıkçı, çalışmaların kısa süre içinde nihayete erdirileceğini ve doğal gazın kış öncesinde hanelerin kullanımına sunulacağını vurguladı. Belediye, 'çözüm belediyeciliği anlayışıyla' hareket ederek hemşehrilerin taleplerini karşılamaya ve yaşamı kolaylaştıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların kış dönemine girmeden doğal gaza erişimi sağlamayı hedefleyen süreçte, hane bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte bölge ısınma altyapısında önemli bir adım atılmış olacak.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDEKİ ALTYAPI YATIRIMLARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEREK DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.