Dolar 48,4557 +0,04%
Euro 56,3658 +0,19%
Bist 14.145,66 -0,04%
Altın Gram 6.942,87 -0,45%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,56%
--°

Canik'te dört mahalle kış öncesi doğal gazla ısınmaya hazırlanıyor

Canik'te Kozlu, Dereler, Düvecik ve Devgeriş'te doğal gaz ana hatları tamamlandı; hane bağlantıları kısa sürede bitirilip kışa hazır olacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Canik'te dört mahalle kış öncesi doğal gazla ısınmaya hazırlanıyor

Canik'te doğal gaz altyapısı tamamlandı

Samsun'un Canik ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları bir aşamaya ulaştı. Kozlu, Dereler, Düvecik ve Devgeriş mahallelerinde ana hat bağlantıları tamamlanırken, hane bağlantı işlemlerinin de yakında bitirilerek doğal gazın kış ayları öncesinde kullanıma sunulacağı bildirildi.

Çalışmaların ayrıntıları:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirterek, vatandaş taleplerini karşılayan ve yaşamı kolaylaştıran hizmetlere öncelik verdiklerini aktardı. Belediye ile doğal gaz dağıtım firması arasında koordineli yürütülen saha çalışmaları sonucu ana hatların tamamlandığı, hane bağlantılarının ise 'tamamlanma aşamasına geldiği' ifade edildi.

Belediyenin hedefi ve zamanlama:

Sandıkçı, çalışmaların kısa süre içinde nihayete erdirileceğini ve doğal gazın kış öncesinde hanelerin kullanımına sunulacağını vurguladı. Belediye, 'çözüm belediyeciliği anlayışıyla' hareket ederek hemşehrilerin taleplerini karşılamaya ve yaşamı kolaylaştıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların kış dönemine girmeden doğal gaza erişimi sağlamayı hedefleyen süreçte, hane bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte bölge ısınma altyapısında önemli bir adım atılmış olacak.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDEKİ ALTYAPI YATIRIMLARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEREK...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDEKİ ALTYAPI YATIRIMLARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEREK DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars’ta İRAP değerlendirmesi: afet risklerine karşı hazırlık ve koordinasyon güç...
images

Söke'de Recep Yazıcıoğlu için dualar ve anılar
images

Vali Aydın Baruş: taşrada hizmetler hızlı ve vatandaş odaklı yürütülecek
images

iş bankası çiftçilere traktör ve akıllı tarım teknolojileri teslim etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı

Özel bireylerin el emeği 'Üreten Eller' stantında sergilenecek

Kars’ta İRAP değerlendirmesi: afet risklerine karşı hazırlık ve koordinasyon güçlendiriliyor

Terörsüz Türkiye hedefi ve Irak'la yeni ikili iş birliği adımları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı