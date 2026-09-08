Karkamış'ta yaşamı kolaylaştıracak 100 konutluk proje sahada

Karkamış'ta konut seferberliği:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış ilçe halkının konut ihtiyacını karşılamaya yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere proje şantiye alanını ziyaret etti. Ziyarette Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve teknik heyet hazır bulundu. Başkan Şahin, Gazi Konut aracılığıyla sürdürülen konut hamlesinin ilçelere taşındığını vurguladı.

ilk etap ve teslim takvimi:

Proje kapsamında toplam 100 konut planlanıyor. Yapımına başlanan ilk etapta net kullanım alanları 70–75 metrekare arasında değişen 25 adet 2+1 daire yer alıyor. Projenin yapı ruhsatı 18 Haziran tarihinde alındı ve şantiye çalışmaları başladı. Yetkililer, ilk 25 dairenin anahtar tesliminin Mayıs 2027 tarihinde yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

yerel ekonomiye ve yaşam koşullarına etkisi:

Başkan Şahin, Karkamış'ın hem kültürel mirası hem de turizm potansiyeli bakımından stratejik bir konumda olduğunu belirtti ve projenin ilçe yaşamına katkısına dikkat çekti. Şahin şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bir taraftan Karkamış'ta antik kentimiz bulunuyor. Diğer taraftan Kuş Cenneti projemiz nihayete eriyor. Dolayısıyla kültür turizm açısından bu ilçemiz çok iyi bir potansiyele sahip.'

Projenin gündelik yaşam üzerindeki etkisini de işaret eden Şahin, 'Nizip'ten Karkamış'a günlük rutin yol yapan memurlarımız açısından bu inşa edilen daireler, onları rahatlatacak. Çünkü Nizip-Karkamış arası her gün bu yolu gelip gitmek ciddi zaman kaybına neden oluyor' diyerek, konutların devlet memurlarına sağlayacağı kolaylığa vurgu yaptı.

Gazi Konut'un marka değerine ilişkin açıklama yapan Şahin, kurumun hızlı ve güvenilir yapılar inşa ettiğini; kalifikasyonun arttığını ve uygun maliyetli konut anlayışıyla örnek oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün projenin ilçe için hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz ise başkanın talimatıyla başlatılan projeyi hatırlatarak, bugün şantiyede görülen 25 dairenin 2+1 olduğunu ve anahtar tesliminin Mayıs 2027'de yapılmasının planlandığını belirtti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, İLÇE HALKININ KONUT İHTİYACININ KARŞILANMASINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA KARKAMIŞ’TA HAYATA GEÇİRİLEN KONUT PROJESİNİN ŞANTİYE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU, PROJENİN MEVCUT DURUMU, İNŞAAT SÜRECİ VE PLANLANAN ETAPLARA İLİŞKİN TEKNİK HEYETTEN BİLGİ ALDI.