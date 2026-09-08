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Samsun'da engelsiz keşif: ocak 2026'dan bu yana 4 bin 666 kişiye ulaşıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Turizm Programı, ocak 2026'dan bu yana 4 bin 666 özel bireye ücretsiz ulaşım ve organizasyonla geziler sundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da engelsiz keşif: ocak 2026'dan bu yana 4 bin 666 kişiye ulaşıldı

Programın kapsamı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Engelsiz Turizm Programı, 2026 yılının ocak ayından itibaren 4 bin 666 özel bireye ulaştı. Program, bedensel, zihinsel, işitme ve görme engelli vatandaşların yanı sıra down sendromlu ve otizmli bireyleri de kapsıyor ve her yaştan özel birey ile ailelerinin kente ait doğal, tarihi ve kültürel mekânları keşfetmesini amaçlıyor.

Katılımcılar program kapsamında Vezirköprü Kanyonu, Ayvacık Barajı, Kızılırmak Deltası ve çevresi, Batık Minare ile Çarşamba ilçesindeki tarihi camiler gibi farklı noktalara götürülüyor. Ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ne yapılan ziyaretlerde katılımcılara binicilik sporuyla tanışma ve atlarla zaman geçirme imkânı sağlanıyor.

Belediyenin sunduğu hizmetler ve günlük organizasyon:

Programda ulaşım, ikram ve organizasyona dair tüm gereksinimler Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. 7'den 70'e tüm yaş gruplarına açık olan etkinliklerde, katılımcıların güvenli ve keyifli bir gün geçirmesi hedefleniyor. Bu düzenleme, ailelerin lojistik kaygılarını azaltarak katılımı kolaylaştırıyor.

Engelsiz Turizm sayesinde özel bireyler hem yaşadıkları şehri daha yakından tanıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor. Geziler, katılımcıların gündelik yaşamda karşılaştıkları sınırlılıkları aşmalarına ve farklı deneyimler edinmelerine olanak tanıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Halit Doğan, programın sadece bir gezi organizasyonu olmadığını vurgulayarak belediyenin özel bireylerin hayatın her alanında yanında olduğunu belirtti. Başkan Doğan, "Bu amaçla sosyal faaliyetlerden kültürel etkinliklere kadar pek çok alanda özel bireylerimize yeni imkânlar sunuyor, onlar için engelsiz yaşam alanları oluşturmaya gayret ediyoruz. Engelsiz Turizm programımız bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca programın özel gereksinimli bireylere yeni deneyimler, heyecanlar ve anılar kazandırdığını belirterek bu tür çalışmaların artarak süreceğini dile getirdi. Belediyenin sağladığı kapsamlı destek, programın erişilebilirlik ve süreklilik kazanmasında belirleyici oluyor.

Engelsiz Turizm Programı, şehirde yaşayan özel bireylerin kentin doğal ve kültürel zenginlikleriyle buluşmasını sağlarken, toplum içinde görünürlüklerini artırmayı ve sosyal katılımı güçlendirmeyi hedefliyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖZEL BİREYLERİN SOSYAL HAYATA DAHA AKTİF KATILIMINI SAĞLAMAK VE...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖZEL BİREYLERİN SOSYAL HAYATA DAHA AKTİF KATILIMINI SAĞLAMAK VE KENTİN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ KEŞFETMELERİNE İMKAN SUNMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ENGELSİZ TURİZM PROGRAMI, 2026 YILININ OCAK AYINDAN BU YANA 4 BİN 666 KİŞİYE ULAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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