Canik'te kan bağışına kahve ve tatlıyla teşekkür

Canik Belediyesi'nden kan bağışı kampanyası

Canik Belediyesi, kan bağışına dikkat çekmek için kısa süreli bir teşvik uygulaması başlattı. Belediyenin Meşe Tesisleri bünyesindeki Meşe Kafe bölümünde, Türk Kızılay aracılığıyla kan bağışında bulunan vatandaşlara tatlı ve kahve ikram ediliyor. Uygulama, bağışın onaylandığına dair mesajı gösteren katılımcıları kapsıyor.

Katılım koşulları:

Vatandaşlar, Türk Kızılay nezaretinde kan bağışı yaptıktan sonra gelen onay mesajını Meşe Kafe’de yetkililere göstererek ikramdan faydalanabiliyor. Belediye, bu tür küçük jestlerin toplumda kan bağışı bilincini güçlendireceğini belirtiyor ve uygulamanın kullanımının kolay olmasına dikkat çekiyor.

Belediye başkanının mesajı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak çalışmaların yıl boyu sürdüğünü aktardı. Sandıkçı, "Canik’imizde kan bağışı farkındalığını artırmaya yönelik birçok farklı programa ve farkındalık çalışmasına imza atmayı sürdürüyoruz. Kasım ayı içerisinde bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Türk Kızılay’a kan bağışı gerçekleştiren hemşehrilerimize, belediyemiz Meşe Tesisleri’nde tatlı ve kahve ikramında bulunuyoruz. ‘Kan Ver Hayat Kurtar; İyilik Kanımızda’ kan bağışı farkındalığı çalışmamıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Uygulamanın süresi sınırlı olup hizmetin 4 Kasım Çarşamba gününe kadar devam ettiği bildirildi. Belediye yetkilileri, benzer farkındalık çalışmaları ve etkinliklerle bölgedeki gönüllü bağışçı sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

KAN BAĞIŞINDA BULUNANLARA TATLI VE KAHVE İKRAMI