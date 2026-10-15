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İstanbul'da yağış nöbeti: sahada 46 bin 97 personel var

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki sağanakla ilgili açıklama yaparak sahada aktif görevde bulunan personel sayısının 46 bin 97 olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Elif Demir

İstanbul'da yağış nöbeti: sahada 46 bin 97 personel var

İçişleri bakanının açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, yürütülen çalışmalara dair bilgi vererek, sahada aktif olarak görev yapan personel sayısının 46 bin 97 olduğunu duyurdu.

Sahadaki koordinasyon ve müdahaleler:

Çiftçi'nin açıklamasında, ilgili birimlerin yağışın olumsuz etkilerini sınırlamak için koordineli şekilde çalıştığı ve müdahalelerin sürdüğü vurgulandı.

Bilgilendirme ve takip:

Açıklamada ayrıca, İstanbul genelindeki durumun yakından takip edildiği ve vatandaşların bilgilendirilmesinin devam ettiği ifade edildi.

Bakan Çiftçi: &quot;46 bin 97 personel sahada aktif olarak görev yapıyor&quot;

Bakan Çiftçi: "46 bin 97 personel sahada aktif olarak görev yapıyor"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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