İstanbul'da yağış nöbeti: sahada 46 bin 97 personel var

İçişleri bakanının açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, yürütülen çalışmalara dair bilgi vererek, sahada aktif olarak görev yapan personel sayısının 46 bin 97 olduğunu duyurdu.

Sahadaki koordinasyon ve müdahaleler:

Çiftçi'nin açıklamasında, ilgili birimlerin yağışın olumsuz etkilerini sınırlamak için koordineli şekilde çalıştığı ve müdahalelerin sürdüğü vurgulandı.

Bilgilendirme ve takip:

Açıklamada ayrıca, İstanbul genelindeki durumun yakından takip edildiği ve vatandaşların bilgilendirilmesinin devam ettiği ifade edildi.

Bakan Çiftçi: "46 bin 97 personel sahada aktif olarak görev yapıyor"