Karayolu ve demiryolunda 21 ekolojik köprüyle yaban hayatına güvenli geçiş sağlanıyor

Ekolojik köprülerle yaban hayatına kesintisiz geçiş sağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu ağında bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa edildiğini açıkladı. Bakanlık, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergahlarının korunması hedefiyle bu yapıları tespit edilen noktalara göre planlıyor ve uyguluyor.

karayolu projeleri:

Karayolu ağında tamamlanan köprü sayısı 16ya ulaştı. En son çalışmaları tamamlanan köprü Erzurum Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alıyor. Uraloğlu, farklı bölgelerde yaban hayatının korunması ve ekolojik bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla yeni köprülerin yapılacağını belirtirken; Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı gibi stratejik noktalarda toplam 19 yeni karayolu ekolojik köprüsü planlandığını açıkladı.

demiryolu uygulamaları ve izleme:

Demiryolu hatlarında da yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprü uygulamaları sürdürülüyor. Demiryollarında bugüne kadar 5 ekolojik köprü tamamlandı: Ankara-Eskişehir YHT hattında bir; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç; ve Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Banaz-Eşme arasında bir köprü.

Ankara-Eskişehir YHT hattının 416. kilometresinde yer alan köprünün, dünyada hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliği taşıdığı vurgulandı. Bu köprünün kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi türlerin yoğun olduğu bir bölgede inşa edildiği ve hayvan geçişlerinin fotokapan sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Köprünün teknik özellikleri paylaşıldı: yaklaşık 2.500 m² geçiş alanı, 9,6 metre yükseklik, taban uzunluğu 74,15 metre ve tepe uzunluğu 46,55 metre. Ayrıca hat üzerindeki incelemeler sonucu 390–420. kilometreleri arasındaki alanların belirlendiği ve Ankara-Eskişehir YHT hattının 393. kilometresinde bir ekolojik köprü daha planlandığı ifade edildi.

Halkalı-Kapıkule hattında tamamlanan üç köprü; Kırklareli-Pancarköy (hattın 155. km) konumunda alt geçit, Kırklareli-Ağayeri (171. km) ve Edirne-Kabaağaç (181. km) konumlarında üst geçit niteliğinde yapılar olarak yer alıyor. Bu üst geçitlerin yaklaşık 19 metre genişliğinde olduğu, üzerlerinin yeşillendirilerek doğal dokuya uyumlu hale getirildiği ve demiryolu hattına hayvan düşmesini önlemek için koruyucu çitlerin kullanıldığı bildirildi.

Bakan Uraloğlu, demiryolu ve karayolu projelerinde kullanılan yapıların çevresinin doğal malzemelerle kaplandığını, bölgedeki bitki örtüsüne uygun tasarım yapıldığını ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

KARAYOLU VE DEMİRYOLUNDA 21 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI