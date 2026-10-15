Dolar 49,4139 +0,08%
Euro 55,5564 +0,57%
Bist 12.131,00 +0,10%
Altın Gram 6.634,38 +1,66%
EUR/USD 1,1218 +0,55%
Brent Petrol 103,96 -1,98%
--°

Karayolu ve demiryolunda 21 ekolojik köprüyle yaban hayatına güvenli geçiş sağlanıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolunda toplam 21 ekolojik köprü tamamlandığını; karayolunda 16, demiryolunda 5 köprü bulunduğunu söyledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Karayolu ve demiryolunda 21 ekolojik köprüyle yaban hayatına güvenli geçiş sağlanıyor

Ekolojik köprülerle yaban hayatına kesintisiz geçiş sağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu ağında bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa edildiğini açıkladı. Bakanlık, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergahlarının korunması hedefiyle bu yapıları tespit edilen noktalara göre planlıyor ve uyguluyor.

karayolu projeleri:

Karayolu ağında tamamlanan köprü sayısı 16ya ulaştı. En son çalışmaları tamamlanan köprü Erzurum Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alıyor. Uraloğlu, farklı bölgelerde yaban hayatının korunması ve ekolojik bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla yeni köprülerin yapılacağını belirtirken; Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı gibi stratejik noktalarda toplam 19 yeni karayolu ekolojik köprüsü planlandığını açıkladı.

demiryolu uygulamaları ve izleme:

Demiryolu hatlarında da yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprü uygulamaları sürdürülüyor. Demiryollarında bugüne kadar 5 ekolojik köprü tamamlandı: Ankara-Eskişehir YHT hattında bir; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç; ve Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Banaz-Eşme arasında bir köprü.

Ankara-Eskişehir YHT hattının 416. kilometresinde yer alan köprünün, dünyada hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliği taşıdığı vurgulandı. Bu köprünün kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi türlerin yoğun olduğu bir bölgede inşa edildiği ve hayvan geçişlerinin fotokapan sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Köprünün teknik özellikleri paylaşıldı: yaklaşık 2.500 m² geçiş alanı, 9,6 metre yükseklik, taban uzunluğu 74,15 metre ve tepe uzunluğu 46,55 metre. Ayrıca hat üzerindeki incelemeler sonucu 390–420. kilometreleri arasındaki alanların belirlendiği ve Ankara-Eskişehir YHT hattının 393. kilometresinde bir ekolojik köprü daha planlandığı ifade edildi.

Halkalı-Kapıkule hattında tamamlanan üç köprü; Kırklareli-Pancarköy (hattın 155. km) konumunda alt geçit, Kırklareli-Ağayeri (171. km) ve Edirne-Kabaağaç (181. km) konumlarında üst geçit niteliğinde yapılar olarak yer alıyor. Bu üst geçitlerin yaklaşık 19 metre genişliğinde olduğu, üzerlerinin yeşillendirilerek doğal dokuya uyumlu hale getirildiği ve demiryolu hattına hayvan düşmesini önlemek için koruyucu çitlerin kullanıldığı bildirildi.

Bakan Uraloğlu, demiryolu ve karayolu projelerinde kullanılan yapıların çevresinin doğal malzemelerle kaplandığını, bölgedeki bitki örtüsüne uygun tasarım yapıldığını ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

KARAYOLU VE DEMİRYOLUNDA 21 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI

KARAYOLU VE DEMİRYOLUNDA 21 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'da sağanak sonrası 2 bin 727 kişi tahliye edildi, okullarda kısmi ertel...
images

Bakü'de diplomasi trafiği: dışişleri bakanı Hakan Fidan cica 7. zirvesi açılışın...
images

İstanbul'da yağış nöbeti: sahada 46 bin 97 personel var
images

Meclis gündeminde Kızılay teklifi ve KVKK üyelik seçimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Liselerde afet bilinci: gençler deprem ve acil durumlara hazırlanıyor

Jandarmadan Bolu'da operasyon: Roma ve Bizans sikkeleriyle yakalandılar

Elazığlı sporculardan bölge çıkışı: 6 madalya ile finaller

İstanbul'da sağanak sonrası 2 bin 727 kişi tahliye edildi, okullarda kısmi erteleme yapıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı