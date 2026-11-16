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Çırmıktı'da sonbahar buluşması: aileler doğayla sağlığı seçti

Yeşilyurt Belediyesi'nin Çırmıktı'da düzenlediği Sonbahar Aile Yürüyüşü, 7'den 70'e katılımla doğada spor, aile birlikteliği ve bölge tanıtımını bir araya getirdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Çırmıktı'da sonbahar buluşması: aileler doğayla sağlığı seçti

Çırmıktı'da sonbahar aile yürüyüşü:

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıktı'nın doğal ve tarihi dokusu arasında düzenlenen Sonbahar Aile Yürüyüşü, 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, ilçenin sosyal yaşamını canlandırma ve sağlıklı yaşam bilincini yayma amacı taşıdı.

etkinlik rotası ve katılımcılar:

Yürüyüş, Yeşilyurt Ata Parkından başlayıp Çırmıktı'nın bağları, bahçeleri ve geniş yeşil alanları arasında devam etti. Aileler, gençler ve çocuklar sonbaharın manzarası eşliğinde doğada yürüyüş yaparken, birçok katılımcı yürüyüş boyunca fotoğraf çekerek bölgenin doğal güzelliklerini kaydetti. Organizasyon, bölge sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

başkan geçit'in mesajı ve bölge projeleri:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, eşi Neşe Geçit ve belediye meclis üyeleriyle birlikte yürüyüşe katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Geçit, sosyal ve kültürel etkinliklere verdikleri öneme dikkat çekti ve ilçede yürütülen projelere vurgu yaptı. Geçit, Çırmıktı'nın tarihi dokusu ve temiz havasının korunarak ön plana çıkarılacağını belirterek rezerv alan projeleri ile Beylerderesi Yaşam Vadisi gibi çalışmaları anımsattı.

Etkinlik sırasında Başkan Geçit, sağlıklı yaşam çağrısını da yineledi: "Spor yapan bir insan dinamik ve sağlıklı bir hayat yaşar." Ayrıca ailelerin çocuklarıyla birlikte katılımının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında aileyi güçlendiren faaliyetlere öncelik verdiklerini ifade etti.

etkinlik sonrası program ve teşekkürler:

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda Yeşilyurt Belediyesi katılımcılara kavurma ikramı sundu. Organizasyona destek veren dernekler, gönüllüler ve katılan aileler etkinlik boyunca memnuniyetlerini dile getirerek belediyeye teşekkür etti. Etkinlik, hem doğada vakit geçirmenin hem de toplumsal bağları kuvvetlendirmenin örneğini oluşturdu.

Yeşilyurt Belediyesi, düzenlediği bu tür sosyal faaliyetlerle hem ilçenin doğal ve tarihi zenginliklerini tanıtmayı hem de vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi sürdürecek. Başkan Geçit'in çağrısı, vatandaşları düzenli yürüyüş ve spor yapmaya davet ederek sağlıklı bir toplum hedefini hatırlattı.

BAŞKAN GEÇİT ,&quot; SAĞLIKLI BİR HAYAT İÇİN SPOR YAPALIM&quot;

BAŞKAN GEÇİT ," SAĞLIKLI BİR HAYAT İÇİN SPOR YAPALIM"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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