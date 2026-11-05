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Canik'te yağmur önlemleri sıkılaştırıldı: mazgal temizliği ve saha kontrolleri

Canik'te ekipler, Meteoroloji uyarıları sonrası gece boyunca mazgal temizliği ve riskli noktalarda kontrol yapıyor; vatandaşlar çözüm merkezini arayabilir.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Canik'te yağmur önlemleri sıkılaştırıldı: mazgal temizliği ve saha kontrolleri

saha çalışmaları:

Samsun'un Canik ilçesinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Canik Belediyesi ekipleri sahada yoğun önlemler alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını dikkate alan ekipler, yağışın başladığı gece saatlerinden itibaren çalışma temposunu artırdı.

mazgallar ve riskli noktalar:

Ekiplerin önceliğini cadde ve sokaklardaki mazgalların temizliği oluşturuyor. Temizlik çalışmaları, olası su baskınlarını önlemek amacıyla tıkanmış kanalların açılmasını ve suyun güvenli şekilde tahliye edilmesini hedefliyor. Aynı zamanda geçmişte sorun yaşanan ve riskli kabul edilen bölgelerde düzenli kontroller gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sahada ekip bazında planlı olarak yürütülüyor; ekipler tespit ettikleri sorunlara anında müdahale ediyor ve gerektiğinde seferberlik halinde ek önlemler alınıyor. Belediye, yağışın yoğun seyrettiği dönemlerde takip ve müdahaleyi sürdürme kararlılığında olduğunu belirtiyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, sahadaki tedbirlerin devam ettiği vurgulanırken vatandaşlara olası olumsuzluklarda Canik Belediyesi Çözüm Merkezi ile iletişime geçebilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, ihtiyaç halinde belediye ekiplerinin yönlendirileceğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca vatandaşları yağış sırasında dikkatli olmaya, altyapı ve çevre temizliğine katkı sağlamaya çağırdı; ekiplerin çalışmalarına imkan tanınması gerektiğinin altı çizildi. Belediye, hava koşulları el verdiği sürece önlemleri arttırarak sürdürmeyi planlıyor.

CANİK BELEDİYESİ, ETKİSİNİ GÖSTEREN SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI SAHADA MAZGAL TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINA VE...

CANİK BELEDİYESİ, ETKİSİNİ GÖSTEREN SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI SAHADA MAZGAL TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINA VE BÖLGE KONTROLLERİNE DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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