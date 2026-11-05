Kasımda Çambaşı'nda mevsimin ilk karı doğayı beyaza bürüdü

Çambaşı Yaylası'nda ilk beyaz sabah

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylasında kasım ayında etkili olan yağışlar, yüksek kesimlerde karla sonuçlandı. Yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yeşil bitki örtüsü kısa sürede beyaza büründü.

Merkez ve yüksek kesimlerde farklı görüntüler:

Ordu merkezde bir süredir görülen aralıklı sağanak yağışlar, yüksek rakımlı alanlarda kara dönüştü. Çambaşı Yaylası'ndaki kar yağışı sabah etkili olurken, gün içinde aralıklarla devam etti ve bölgeye kışın ilk izlerini bıraktı.

sahil kesimlerinde sıcaklık düşüşü ve meteorolojinin uyarısı:

Sahilde ise kar yağışının ardından hissedilir bir sıcaklık düşüşü gözlendi; il merkezinde karın ardından bulutlu hava etkili oldu. Meteoroloji'nin verilerine göre Çambaşı Yaylası'nda gün içinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle bölge halkının ve ziyaretçilerin tedbirli olması öneriliyor.

KABADÜZ İLÇESİNDEKİ ÇAMBAŞI YAYLASI'NDA KASIM AYINDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.