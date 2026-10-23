Çankırı davasında şebeke üyelerine 26 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası

mahkeme kararı:

Çankırı'da oto galericiliği, emlakçılık ve hayvancılık faaliyetleri yürüttüklerini iddia ederek çok sayıda vatandaşı mağdur eden şebeke üyelerinin yargılandığı davada karar açıklandı. Dava, Çankırı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasıyla noktalandı.

operasyon ve soruşturma ayrıntıları:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyon, Çankırı merkezli 10 ili kapsadı ve emniyet güçleri 21 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmada, şüphelilerin emlak, otomobil ve hayvancılık işleri süsü vererek mağdurlarla ticari ilişkiler kurduğu tespit edildi.

Soruşturma raporuna göre şüpheliler, satın alınan hayvan, otomobil ve gayrimenkuller için mağdurlara düşük peşinat ödedi; kalan bedel için ise herhangi bir mal varlığı bulunmayan kişiler adına senet düzenledi. Vadesi gelen senetlerin ödenmemesi sonucu çok sayıda kişi mağdur oldu. Mağdurlar arasında şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk’ün ailesinin de bulunduğu kaydedildi.

suçlamalar ve verilen cezalar:

Davada yargılanan 5 sanık, "silahlı suç örgütü kurma ve üyelik", "nitelikli dolandırıcılık", "tefecilik", "gasp/yağma" ve "6136 sayılı Kanun’a muhalefet" suçlarından yargılandı. Mahkeme, sanıkları farklı oranlarda suçlu bularak 26 yıl 4 ay ile 91 yıl 8 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı.

Karar duruşmasında mahkeme, söz konusu fiillerin örgütlü ve sistematik şekilde işlendiğine, mağdur sayısının ve mağduriyetlerin ağırlığına dikkat çekti. Yargılama sürecine ilişkin üstü kapalı veya ek delil talepleri mahkeme tarafından değerlendirildi ve hüküm açıklanarak dosya kapatıldı.

ÇANKIRI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ