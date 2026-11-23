fotokapan kayıtları ormanın yaşamını gözler önüne serdi:

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını izlemek amacıyla yapılan çalışmada önemli görüntüler verdi. Kameralara yansıyan karelerde, Türkiye’de nadir görülen ve halk arasında 'ormanın hayaleti' diye anılan vaşak doğal ortamında yürürken kayıt altına alındı.

vaşağın görüntülenmesi ve korunmanın önemi:

Görüntülerde vaşağın ormanda sessizce dolaştığı ve çevresiyle uyumlu bir biçimde hareket ettiği anlar dikkat çekiyor. Bu tür kayıtlar, bölgedeki tür varlığını belgeleyerek yerel koruma çalışmaları için görsel kanıt sağlıyor.

Fotokapanlarla elde edilen görseller, yaban hayatı izleme çalışmalarının önemini ve yaşam alanlarının korunmasının gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. Kayıtlar, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin takibi için değerli veri niteliği taşıyor.

ÇANKIRI’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU İÇİN DÜNYA GENELİNDE KORUMA ALTINDA OLAN VAŞAK, FOTOKAPAN KAMERALARINA YAKALANDI.