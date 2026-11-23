Diyarbakır'da Dicle Nehri köprüsü çıkışındaki yol çalışması uzun kuyruklara yol açtı

Diyarbakır ile Silvan ilçesi arasındaki ana güzergâhta, Dicle Nehri köprüsü çıkışında yürütülen yol çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Seyrantepe köprülü kavşağından Dicle Üniversitesi yolu kavşağına kadar uzanan araç kuyruğunda sürücüler dakikalar boyunca beklemek zorunda kaldı.

sürücülerin tepkisi:

Kuyrukta bekleyen sürücüler, çalışmaların trafiğin daha seyrek olduğu akşam saatlerine kaydırılmasını talep etti. Sürücüler, mevcut güzergâhın yoğunluğu karşılayamadığını ve ilerlemede zorluk yaşadıklarını belirterek yetkililerden düzenleme istedi.

ulaşıma ilişkin değerlendirme ve talepler:

Sürücüler, ulaşımda aksamaların önlenmesi için alternatif güzergâhların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yetkililerin planlama ve çalışmaların zamanlaması konusunda daha esnek yaklaşmasının, benzer yoğunlukların tekrarlanmasını önleyebileceği ifade edildi.

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