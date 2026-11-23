Yurtbaşı'nda sondaj çalışmaları:

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde, bölgedeki temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir sondaj kuyusu açma çalışmaları başlatıldı. Yurtbaşı belde belediyesi, özellikle Yeni TOKİ konutlarında yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm üretmeyi hedefliyor.

Başkanın açıklaması:

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, yürütülen çalışmayı duyurarak, 'Yeni TOKİ konutlarımızda yaşayan hemşerilerimizin su sıkıntısını gidermek için bir sondaj kuyusu daha açıyoruz. İnşallah en kısa sürede temiz ve sağlıklı suyumuzu vatandaşlarımızla buluşturacağız.' dedi. Başkan Doğan, hemşerilerin mağduriyetini gidermek ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Hedefler ve beklentiler:

Belediye yetkilileri, sondaj kuyusunun devreye alınmasıyla Yeni TOKİ sakinlerinin temiz ve düzenli suya erişiminin artmasını amaçlıyor. Çalışmaların sürdüğü, ilgili birimlerin süreç boyunca koordineli şekilde hareket ettiği belirtildi ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine öncelik verildiği vurgulandı.

ELAZIĞ’IN YURTBAŞI BELDESİNDE, YENİ BİR SONDAJ KUYUSUNUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI