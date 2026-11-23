pehlivanköy'de proje çalışmaları sürüyor:

İl Özel İdaresi destekli Macar Fiği Projesi kapsamında, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde ekili tarım arazilerinde teknik incelemeler yapıldı. Proje çerçevesinde yürütülen çalışmaları Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli yerinde izleyerek saha koşullarını ve yürütülen uygulamaları inceledi.

saha ziyaretlerinde yapılan kontroller:

Ekipler, ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirirken, ekim hazırlıklarının sürdüğü arazilerde çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Kontroller sırasında arazilerin ekime uygunluğu, bakım ihtiyaçları ve saha hazırlıklarının genel görünümü yerinde tespit edildi.

üreticilerle iletişim ve yem bitkisi değerlendirmesi:

Saha ziyaretleri sırasında teknik ekipler üreticilerle bir araya gelerek uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmelerde özellikle yem bitkisi üretimine yönelik çalışmaların mevcut durumu ve ekim hazırlıkları ele alındı; üreticilerin saha koşullarına ilişkin geri bildirimleri yerinde not edildi.

Gerçekleştirilen denetimler, projenin saha uygulamalarının takip edilmesi ve üretici taleplerinin değerlendirilmesine yönelik adımların devam edeceğine işaret ediyor. Teknik ekipler, çalışmaları izlemeye ve gerekli yönlendirmeleri yapmaya devam edecek.

KIRKLARELİ’NDE MACAR FİĞİ EKİMLERİNE TEKNİK DENETİM YAPILDI.