Çankırı'da bulvarı dolduran 29 ekim kutlaması resmi törenle sona erdi

Çankırı'da cumhuriyet bayramı coşkusu

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kent merkezindeki bulvarın trafiğe kapatılmasıyla düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Bulvarda toplanan yüzlerce vatandaş törene katıldı. Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen törene katılanların bayramını kutladı.

tören akışı ve gösteriler:

Tören, saygı duruşu ve hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile başladı. Program kapsamında öğrencilerin şiirleri, yaren ekibi ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri yer aldı. Ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin gösterisi izlendi. Günün sonunda resmi tören geçişi ile kutlamalar sona erdi.

vali çakırtaş'ın konuşması:

Programda konuşan Vali Çakırtaş "29 Ekim 1923 tarihi, milletimizin tarih boyunca taşıdığı hürriyet sevdasının, Milli Mücadelede gösterdiği eşsiz kahramanlığın ve bağımsız yaşama kararlılığının vücut bulduğu tarihtir. Cumhuriyet, zorluklar içinde verilen bir varoluş mücadelesinin zaferle taçlanması, bir milletin küllerinden yeniden doğarak kendini geleceğe yön vermesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, milletimizin yalnızca vatan topraklarını savunma mücadelesi değil, aynı zamanda kendi kaderini tayin etme iradesinin dünyaya ilanıdır. Cephede canını ortaya koyan kahramanlarımızın fedakarlığı, cephe gerisinde her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleye destek veren aziz milletimizin gayreti ve bağımsızlığına duyulan sarsılmaz inanç bugün üzerinde gururla yaşadığımız Türkiye Cumhuriyetini bizlere kazandırmıştır" dedi.

ÇANKIRI’DA CUMHURİYET BAYRAMI DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.