Çankırı'da Göynükören yaylası kısa sürede beyaza büründü

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde kar etkili oldu

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına inmesiyle kar yağışı başladı. Bin 850 metre rakımlı Göynükören Yaylası'nda başlayan yağış, yüksek kesimleri kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Yaylada durum:

Yağışın yoğun olduğu alanlarda yerel yollar ve yayla kesimleri beyazla kaplanırken, doğa kısacık sürede kış görünümüne döndü. Bölgedeki yetkililer yağışın ara ara devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bölge halkı ne dedi:

Göynükören köyünden Alattin Kaya, "Şu an Çankırı'nın Göynükören köyündeyiz burada çok etkili bir kar yağışı oluyor, hava şu anda -2 derece civarında, kar her yeri doldurmuş durumda, çok güzel bir görüntü oluşturmuş, çok mutluyuz" dedi.

ÇANKIRI’NIN BAYRAMÖREN İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ SIFIR DERECENİN ALTINA DÜŞMESİYLE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.