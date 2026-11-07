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Aydın trafiğine nefes: Dörtyol (Efeler) kavşağı ve Tabakhane Köprüsü bu gece açılıyor

Aydın'da Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım Cumartesi saat 22.00'de açılıyor; bekleme süresi 2 dakika kısalacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın trafiğine nefes: Dörtyol (Efeler) kavşağı ve Tabakhane Köprüsü bu gece açılıyor

Proje bu gece trafiğe açılıyor:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın şehir geçişi kapsamında tamamlanan Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ile Tabakhane Köprüsü'nün 7 Kasım Cumartesi saat 22.00'de trafiğe açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, çalışmaların 6 Kasım itibarıyla tamamlandığını belirtti.

Projenin kapsamı:

Toplam 950 metre uzunluğundaki kesimde hayata geçirilen çalışmada, Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı'nın 105 metre kapalı kesitli bölümünün ve Tabakhane Köprüsü'nün 45 metre uzunluğunda inşa edildiği bildirildi. Bakan, düzenlemenin şehir içi ulaşımda trafik akışını rahatlatacağını vurguladı.

Bekleme süresi ve tasarruf:

Uraloğlu, projenin güzergahtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacağını ve araç kuyruklarının uzunluğunu 510 metreden 101 metreye düşüreceğini söyledi. Projenin yıllık olarak zamandan ve akaryakıttan toplam 340 milyon lira tasarruf sağlayacağı ve karbon emisyonunun yılda 613 ton azaltılacağı da açıklandı.

"Toplam 950 metre uzunluğundaki kesimi tamamladık. Projemizi bu akşam saat 22.00 itibarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız," dedi Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu düzenlemeyle sürücülere daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şehir içi ulaşım imkânı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, AYDIN’IN ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK DÖRTYOL...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, AYDIN’IN ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK DÖRTYOL (EFELER) FARKLI SEVİYELİ KAVŞAĞI VE TABAKHANE KÖPRÜSÜ’NÜN 7 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 22.00’DE TRAFİĞE AÇILACAĞINI BİLDİRDİ. BAKAN URALOĞLU, "PROJEMİZLE GÜZERGAHTAKİ BEKLEME SÜRESİNİ 2 DAKİKA AZALTACAK, ARAÇ KUYRUKLARININ UZUNLUĞUNU 510 METREDEN 101 METREYE DÜŞÜRECEĞİZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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