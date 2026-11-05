Çankırı'da hafta boyu operasyonlarda 35 kişi yakalandı

Çankırı'da bir haftalık uygulama raporu

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan planlı uygulamalar ve operasyonlarda farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar yürütüldü.

yakalamalar ve adli süreçler:

Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’i tutuklandı, ülke içinde yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

narkotik ve kaçakçılık operasyonları:

Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyon sonucunda 7 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen başlıca maddeler şunlar: 3.997 adet sentetik kannaninoid, 9 gram kubar, 3,43 gram kannabinoid, 100 gram metamfetamin, 8,69 gram amfetamin, 47 adet sentetik ecza hapı, 40 paket sigara, 6 litre alkol, 1 adet kazı malzemesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı.

trafik uygulamaları ve yaptırımlar:

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kural ihlali tespit edilen 1.061 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı ve 136 araç trafikten men edildi. Denetimler, trafik güvenliğini artırmaya yönelik rutinin bir parçası olarak sürdürülecek.

Emniyet ve jandarma yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini, ihbar ve şüpheli durumlarda ilgili birimlere bildirimde bulunulmasını istediklerini bildirdi.

ÇANKIRI'DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 35 ŞAHIS YAKALANDI.