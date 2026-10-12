Çantasıyla yola çıkan genç berber, huzurevinde ve köylerde ücretsiz tıraş yapıyor

Alanya'da bir meslek ve sorumluluk hikâyesi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 yaşındaki Alihan Kıllı, çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı berberlik mesleğinde toplam 13 yıl geçirdi. Kıllı, yaklaşık 2 yıldır kendi dükkânını işletiyor ve bu süreçte mesleğini sadece kâr amacıyla değil, toplumla paylaşacağı bir görev olarak gördü. Babaannesi ve dedesiyle geçen çocukluğu, ona yaşlılara karşı özel bir sevgi ve sorumluluk duygusu kazandırdı.

Kıllı'nın uygulaması, dükkanın kapısına gelenlerle sınırlı kalmıyor; ihtiyaç olan her yere ulaşma kararlılığıyla kırsal mahallelere ve huzurevlerine gidiyor. Bu yaklaşım, hem kişisel bağlarını hem de mesleki ustalığını birleştiriyor.

Huzurevi ziyareti ve sakinlerin tepkisi:

Son olarak Alanya Huzurevi'ni ziyaret eden genç berber, dükkândaki çantasını hazırlayıp ekipmanlarıyla motosikletiyle yola çıktı. Huzurevi sakinlerinin saç ve sakal tıraşlarını yapan Kıllı, yanında getirdiği malzemelerle hem bakım hizmeti sundu hem de yaşlılarla sohbet ederek onlara keyifli anlar yaşattı. Hizmet ücretsiz olarak gerçekleştirildi ve sakinlerin teşekkürleriyle karşılandı.

Huzurevi sakinlerinden 76 yaşındaki Coşkun Kılıçaslan yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirerek, moralin düzeldiğini ve ilgi görmekten hoşnut olduğunu belirtti. Bir diğer sakin Nedim Sargın de teşekkür ederek duygularını paylaştı.

Motivasyon, yaklaşım ve gelecek hedefleri:

Alihan Kıllı, mesleğe çok erken yaşta adım attığını ve dükkânını iki yıldır yönettiğini vurguluyor. İhtiyaç sahibi yaşlıların ve engellilerin saç bakım hizmetine erişimde zorluk yaşadıklarını gördüğünde, bu boşluğu kendi çabasıyla doldurmaya karar verdiğini söylüyor. Huzurevi ziyaretlerinin yanı sıra köylerde, evlerde ve ulaştığı her yerde ücretsiz tıraş hizmeti vermeyi sürdüreceğini ifade ediyor.

Kıllı, büyükleriyle büyümenin kendisinde bir sorumluluk duygusu uyandırdığını belirterek, yaptıklarından duyduğu onur ve gururu vurguluyor. Amacı, daha fazla kişiye ulaşmak ve bu hizmetle farkındalık yaratmaya devam etmek.

Genç yaşına rağmen sosyal sorumluluk örneği sergileyen Alihan Kıllı, ücretsiz tıraş hizmetiyle hem bireylerin bakım ihtiyaçlarını karşılıyor hem de onların hayır dualarını almayı hedefliyor.

ALANYA İLÇESİNDE 22 YAŞINDAKİ GENÇ BERBER ALİHAN KILLI, YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SAÇ VE SAKAL TIRAŞI YAPARAK GÖNÜLLERE DOKUNUYOR.