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Çapa'da sağlık yatırımı: Erdoğan tababette birikime dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi toplu temel atma ve toplu açılış töreninde sağlık ve tababet birikimine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Çapa'da sağlık yatırımı: Erdoğan tababette birikime dikkat çekti

İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesi töreninde konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada ülkenin sağlık birikimine dikkat çekti.

Erdoğan, törende sağlık hizmetleri ve tıp eğitiminin önemine vurgu yaparak, alandaki tecrübeye işaret etti.

tababet ilmi ve hizmet vurgusu:

Konuşmasında "Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin temsilcileriyiz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, sağlık altyapısı ve insan kaynağının ülke için taşıdığı önemi öne çıkardı.

Erdoğan'ın sözleri, İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi'ndeki yatırımların ve açılışların sağlık sistemine katkısının altını çizdiğini gösterdi; yetkililerin ve akademinin rolüne vurgu yapıldı.

Katılımcılar tören kapsamında yapılan açılışların sağlık hizmetleri sunumuna ve tıp eğitimine sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin temsilcileriyiz"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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