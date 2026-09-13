Minibüs ağaca çarptı, motor yola fırladı: iki kişi yaralandı

Malatya-Ankara karayolunda gece yarısı meydana gelen kazada bir minibüsün ağaçla çarpışması sonucu araçta önemli hasar oluştu ve aracın motoru yola savruldu. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 23.45 sıralarında Özsan Sanayi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yakınca istikametinden gelen 44 FV 642 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırladı.

Yaralılar ve inceleme:

Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

AĞACA ÇARPAN MİNİBÜSÜN MOTORU YOLA FIRLADI: 2 YARALI