Cardon'da doğal gaz hattı patlaması, rafineri faaliyetleri durduruldu

Olayın detayları:

Venezuela'nın Falcon eyaletine bağlı Punto Fijo kentinde, ülkenin ikinci büyük rafinerisi Cardon'da patlama yaşandı. Patlamanın, dizel hidrojen arıtma ünitesine giden bir doğal gaz boru hattında gerçekleştiği aktarıldı. O anlara ait görüntülerde alevlerin yükseldiği ve bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği görüldü.

Yangın ve müdahale:

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmede yangının hızla kontrol altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili açıklamalarda hiçbir yaralanma veya ciddi hasar kaydedilmediği ifade edildi.

Rafineri faaliyetlerinin durdurulması:

Devlet petrol şirketi PDVSA, günlük 310 bin varil kapasiteye sahip Cardon rafinerisindeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, tesisin geçici olarak üretim yapmadığı ve güvenlik önlemlerinin uygulandığı vurgulandı.

İzlenecek süreç:

Olayla ilgili resmi bilgi akışı ve yapılacak değerlendirmeler takip ediliyor. Şu aşamada yangının kontrol altına alındığı ve sahada müdahale ekiplerinin bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Venezuela'da ülkenin ikinci büyük petrol rafinerisi Cardon'da patlama ve yangının ardından tüm faaliyetler durduruldu.