Dolar 49,1130 -0,13%
Euro 55,0141 -0,60%
Bist 12.117,21 -2,08%
Altın Gram 6.548,66 -0,95%
EUR/USD 1,1181 -0,73%
Brent Petrol 101,35 +0,77%
--°

Cardon'da doğal gaz hattı patlaması, rafineri faaliyetleri durduruldu

Cardon rafinerisinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama ve yangın sonrası günlük 310 bin varil kapasiteli tesiste tüm faaliyetler durduruldu, yaralanma bildirilmedi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Cardon'da doğal gaz hattı patlaması, rafineri faaliyetleri durduruldu

Olayın detayları:

Venezuela'nın Falcon eyaletine bağlı Punto Fijo kentinde, ülkenin ikinci büyük rafinerisi Cardon'da patlama yaşandı. Patlamanın, dizel hidrojen arıtma ünitesine giden bir doğal gaz boru hattında gerçekleştiği aktarıldı. O anlara ait görüntülerde alevlerin yükseldiği ve bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği görüldü.

Yangın ve müdahale:

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmede yangının hızla kontrol altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili açıklamalarda hiçbir yaralanma veya ciddi hasar kaydedilmediği ifade edildi.

Rafineri faaliyetlerinin durdurulması:

Devlet petrol şirketi PDVSA, günlük 310 bin varil kapasiteye sahip Cardon rafinerisindeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, tesisin geçici olarak üretim yapmadığı ve güvenlik önlemlerinin uygulandığı vurgulandı.

İzlenecek süreç:

Olayla ilgili resmi bilgi akışı ve yapılacak değerlendirmeler takip ediliyor. Şu aşamada yangının kontrol altına alındığı ve sahada müdahale ekiplerinin bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Venezuela&#039;da ülkenin ikinci büyük petrol rafinerisi Cardon&#039;da patlama ve yangının ardından tüm...

Venezuela'da ülkenin ikinci büyük petrol rafinerisi Cardon'da patlama ve yangının ardından tüm faaliyetler durduruldu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudanya'da çatıda bekleyiş: ev sahibi yıkımın mahkemeye ertelenmesini sağladı
images

Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti
images

Esenyurt'ta lisede çıkan tartışma bıçaklı yaralamaya dönüştü
images

Interpol listesinde yer alan şüpheli Fatih'te eşiyle yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İş Enerji’den Bingöl’de hibrit hamle: Metafor RES 100 MW'a ulaştı

Küsget ve 25 Aralık sanayi yollarında kapsamlı onarım

Harran'da köyler arası ulaşım 10 kilometrelik yolla yenileniyor

Mudanya'da çatıda bekleyiş: ev sahibi yıkımın mahkemeye ertelenmesini sağladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi