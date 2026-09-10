İstanbul'da kiralık konut hamlesi: 15 bin daire için başvurular 14 eylül'de

projenin kapsamı ve duyuru zamanı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da düzenlenen Uzunkum Yaşam Alanı ve Millet Bahçesi fidan dikim töreninde İstanbul için planlanan yeni kiralık konut hamlesini açıkladı. Kurum, İstanbul’da daha önce duyurulan 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konut inşa edileceğini belirtti. Bakan Kurum açıklamayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte katıldığı törende yaptı; törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

yerleşim alanları ve teslimat hedefleri:

Kira projeleri İstanbul’un birden fazla ilçesinde planlandı. Kurum, kiralık konutların Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde yapılacağını söyledi. İlk aşamada hak sahipleri belirlendikten sonra, ilk 1.071 kiralık konutun anahtarları ekim ayı içinde teslim edilecek şekilde takvimlendirildiğini aktardı. Projenin hukuki altyapısını TOKİ hazırladı ve uygulama takvimi adım adım planlandı.

başvuru koşulları ve kira bedelleri:

Kurum, başvuru ve kira kurallarını şöyle özetledi: konutlar 3 yıllığına kiralanacak ve üç yılın sonunda yeni hak sahipleri yine kura ile belirlenecek. Başvuruda bulunabilecekler için aranan başlıca şartlar 18 yaşını tamamlamış olmak, evli olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması, son 1 yıldır İstanbul’da ikamet ediyor olmak ve kişinin üzerinde tapuda kayıtlı konut bulunmaması olarak sıralandı.

Konutlarda dört farklı büyüklük sunulacak ve kira bedelleri piyasa rayiçlerinin oldukça altında belirlendi: 1+1 için 10 bin lira, 2+1 için 12 bin lira, 3+1 için 15 bin lira ve 4+1 için 18 bin lira aylık başlangıç tutarları olarak açıklandı. Başvuruların başlangıç tarihi ise 14 Eylül olarak duyuruldu.

beklenen etkiler ve devletin rolü:

Kurum, bu adımın piyasa kiralarını dengelemeye katkı sağlayacağını ve vatandaşların barınma kaygısını azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Projenin sosyal konut hamlesinin bir parçası olarak değerlendirildiğini belirten Kurum, devletin altyapı ve hukuki hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Ayrıca kiralık uygulamasının üç yıllık dönemin sonunda tekrar hak sahipliği belirleme mekanizmasıyla sürdürülmesinin planlandığını hatırlattı.

Konuşmasında, projelerin şehirlerin yaşam alanlarını iyileştirme, istihdam ve ekonomik hareketlilik yaratma hedefleriyle hayata geçirildiğini söyleyen Kurum, TOKİ işbirliğiyle vatandaşların daha erişilebilir konutlara ulaşmasının amaçlandığını belirtti. Başvuruların 14 Eylül'de başlayacağı ve hak sahiplerinin kısa sürede belirleneceği bildirildi.

Not: Bu açıklamalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan konuşma ve projeye ilişkin resmi duyurulara dayanmaktadır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU İLE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, TRABZON’DA UZUNKUM YAŞAM ALANI VE MİLLET BAHÇESİ FİDAN DİKİM TÖRENİNE KATILDI.