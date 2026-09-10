Yargı yeni turda: Alagöz Madencilik'in IV. Grup arama planlarına itiraz sürüyor

duruşma Giresun İdare Mahkemesi'nde görüldü:

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Karlıbel köyü ile Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde yapılması planlanan IV. Grup maden arama faaliyetlerine karşı açılan dava, Giresun İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı; Giresun Çevre ve Doğa Derneği, Tirebolu Çevre, Kültür ve Turizm Derneği, köylülerin avukatları ve çevreciler takip etti.

Duruşmada tarafların savunma ve beyanları dinlendi. Mahkemenin ara kararının olmadığı, nihai kararın ilerleyen günlerde açıklanmasının beklendiği belirtildi. Bu süreç, yerel halkın ve sivil toplumun sürece katılımını sürdürdüğü bir hukuk safhası olarak öne çıkıyor.

önceki kararlar ve yeni idari işlem:

Projeye ilişkin daha önce açılan davalarda yürütmenin durdurulması ve ardından iptal kararı verildi. Ancak, proje alanında sondaj yapılmasının önünü açtığı ifade edilen ve ÇED muafiyetlerinin geçerli olduğuna ilişkin yeni bir idari işlem tesis edilmesi üzerine yeniden yargı süreci başlatıldı. Yeni idari işlemin hukuki dayanakları ve usul yönü duruşmada tartışıldı.

Mahkeme, tarafların iddialarını ve idari işlemin hukuka uygunluğunu değerlendirerek bir karar verecek. Kararın, yürütülen benzer çevre davaları açısından emsal teşkil etme potansiyeli bulunuyor.

ceza ve kapatma: Çatalağaç örneği:

Diğer yandan, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun ve çinko madeni zenginleştirme faaliyeti yürüten Alagöz Madencilik hakkında Çatalağaç Deresi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. Firmaya verilen idari para cezası 2 milyon 517 bin lira olarak kaydedildi.

Kirliliğe neden olduğu belirtilen yeraltı galerisi ise, gerekli tedbirler alıncaya kadar kapatılmıştı. Bu yaptırım, bölgedeki çevresel geri dönüşümlerin ve idari kontrol mekanizmalarının işletildiğini göstermesi bakımından dikkat çekiyor.

Her iki gelişme de hem maden arama faaliyetlerinin hukuki zemini hem de çevresel denetim uygulamalarının nasıl işletildiği konusunda yakından izleniyor. Mahkeme kararları, bölgedeki toplumsal tepkinin ve çevresel kaygıların hukuki zeminde nasıl karşılık bulduğunu gösterecek.

GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİNE BAĞLI KARLIBEL KÖYÜ İLE TİREBOLU İLÇESİNE BAĞLI SEKÜ KÖYÜNDE, ALAGÖZ MADENCİLİK TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN IV. GRUP MADEN ARAMA FAALİYETLERİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN HUKUKİ MÜCADELE SÜRÜYOR.