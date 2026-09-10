Sivrihisar'ın enerji altyapısında yeni adım: trafo merkezi için jeolojik etüt başladı

Proje süreci:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sık yaşanan elektrik kesintilerinin çözümü için planlanan Anadolu Havza Trafo Merkezi Projesinde önemli bir aşamaya geçildi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerin uzun süredir beklediği yatırım için yürütülen girişimler sonuç verdi ve tesisin kurulacağı yer olarak Aşağıkepen Mahallesi belirlendi. Sivrihisar Belediyesi'nin yaklaşık 6 ay önce yaptığı başvuruların ardından proje süreci hızlandı.

Jeolojik etüt çalışmaları:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Kütahya 6. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen alanda yüklenici firma tarafından jeolojik zemin etütlerine başlandı. Bu etütler, tesise uygun zemin koşullarını ortaya koymak ve inşaata ilişkin teknik gereksinimleri netleştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Beklenen etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede enerji arzının daha düzenli ve güvenilir hale getirilmesi hedefleniyor; amaç yaşanan elektrik kesintilerinin minimuma indirilmesi ve altyapının güçlendirilmesi. Başlatılan etütlerin, sonraki inşaat ve işletme aşamalarına sağlam bir temel oluşturması ve Sivrihisar'ın enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE SIK SIK YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN ÇÖZÜMÜ AMACIYLA PLANLANAN ANADOLU HAVZA TRAFO MERKEZİ PROJESİ'NDE JEOLOJİK ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.