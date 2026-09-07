çatalzeytin'de işçi minibüsü şarampole yuvarlandı

Çatalzeytin'de işçi minibüsü kaza yaptı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde işçileri taşıyan bir minibüs, Karamanlar köyü mevkiinde yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Olayda minibüste bulunan İsmail Korkmaz hayatını kaybederken, araç sürücüsü A.K. ile S.A., N.A. ve Ö.K. yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 14 GB 278 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolü yitirerek yaklaşık 100 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara takılarak durdu. Vatandaşların yardımıyla minibüsteki yaralılar çıkarıldı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere götürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılardan N.A.'nın tedavisi sürerken sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yeri incelemesi ve kaldırma çalışmaları:

Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ile Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından minibüs, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS, YAKLAŞIK 100 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI. KAZADA MİNİBÜSTE BULUNAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DE YARALANDI.