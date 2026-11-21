Olayın gelişimi:

İstanbul Güngören, Gün Sokak'ta saat 17.00 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, göçük altında kalan bir işçinin olduğunu tespit etti.

Yapılan müdahaleler:

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan işçi ilk olarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralı olarak kurtarılan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden işçi:

Göçük altında kalan işçinin, Mustafa Seymen (52) olduğu belirlendi. Seymen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma ve olay yerindeki çalışmaların sürdüğü, yetkililerin inceleme yaptığı bildirildi.

Güngören’de meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti