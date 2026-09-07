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Çatıda saklanan şüpheli itfaiye merdiveniyle yakalandı

Elazığ'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı, evinin çatısına saklandı; itfaiye merdiveniyle çıkan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatıda saklanan şüpheli itfaiye merdiveniyle yakalandı

olayın meydana geliş biçimi:

Olay, 4 gün önce Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokak adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli Ü.A., 3 gün önce tartıştığı Mehmet Çelik (51)'e pompalı tüfek ile ateş açtı. Kaçarak bir bakkala sığınmaya çalışan Çelik, daha sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

operasyon ve yakalama:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kendi evinin çatısına saklandığı belirlendi. Operasyon, sabaha karşı düzenlendi; evin çevresi güvenlik çemberine alınarak itfaiyeden yardım istendi. Polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ&#039;DA TARTIŞTIĞI ŞAHSI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, EVİNİN ÇATISINA SAKLANDI. OPERASYONDA İTFAİYE ARACIYA...

ELAZIĞ'DA TARTIŞTIĞI ŞAHSI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, EVİNİN ÇATISINA SAKLANDI. OPERASYONDA İTFAİYE ARACIYA ÇATIYA ÇIKAN POLİS EKİPLERİ, ŞÜPHELİ ŞAHSI YAKALAYARAK AŞAĞI İNDİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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