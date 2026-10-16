Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7192 +0,34%
Bist 11.746,23 -2,68%
Altın Gram 6.669,99 +0,65%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,03 +0,10%
--°

Çatıdaki kiremit değişimi metrelerce yüksekte güvenliksiz gerçekleştirildi

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde üç kişi metrelerce yükseklikte kiremit değiştirirken emniyet kemeri ve ekipman kullanmadı; tehlikeli anlar kayda geçti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıdaki kiremit değişimi metrelerce yüksekte güvenliksiz gerçekleştirildi

Çatıdaki kiremit değişimi metrelerce yüksekte güvenliksiz gerçekleştirildi

Elazığ'ın İcadiye Mahallesinde çekilen görüntülerde, 3 kişi bir binanın çatısında kiremit değiştirirken görülüyor. Haber kaynaklarında binanın kat sayısı 6 ve 7 katlı olarak farklı kaydedildi.

Videolarda şahısların herhangi bir emniyet kemeri veya kişisel koruyucu donanım kullanmadığı, çatı kenarında güvenlik bariyeri bulunmadığı dikkat çekiyor. Çalışmanın metrelerce yükseklikte yapılması, yüksekten düşme riskini artırıyor.

Görüntülerin yansıttıkları:

Kayda geçen anlar, işin yapılış biçimi ve ekipman eksikliğinin oluşturduğu tehlikeyi açığa çıkarıyor. İzleyenler için kaygı uyandıran görüntüler, olası bir kazanın boyutlarını akla getiriyor.

İş güvenliği perspektifi ve alınması gereken önlemler:

Çatı çalışmalarında emniyet kemeri, baret ve kenar koruması gibi önlemlerin temel olduğu biliniyor. Kaydedilen sahneler, bu tür basit ama hayati önlemlerin önemini tekrar hatırlatıyor ve benzer uygulamalarda dikkat çekilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Görüntüler, yüksekten çalışma sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin ihmal edilmesinin yaratacağı risklere karşı farkındalık oluşturuyor.

ELAZIĞ’DA 6 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA KİREMİT DEĞİŞTİREN 3 KİŞİ, HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN...

ELAZIĞ’DA 6 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA KİREMİT DEĞİŞTİREN 3 KİŞİ, HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞTI. METRELERCE YÜKSEKLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEHLİKELİ ÇALIŞMA KAMERALARA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza
images

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında
images

Gaziantepli Kore gazisi Osman Eker son yolculuğuna uğurlandı
images

Alanya'da otel itişmesi Polonyalı turistin ölümüne yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkında bilgi aldı

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında

Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı