Çatıdaki kiremit değişimi metrelerce yüksekte güvenliksiz gerçekleştirildi

Elazığ'ın İcadiye Mahallesinde çekilen görüntülerde, 3 kişi bir binanın çatısında kiremit değiştirirken görülüyor. Haber kaynaklarında binanın kat sayısı 6 ve 7 katlı olarak farklı kaydedildi.

Videolarda şahısların herhangi bir emniyet kemeri veya kişisel koruyucu donanım kullanmadığı, çatı kenarında güvenlik bariyeri bulunmadığı dikkat çekiyor. Çalışmanın metrelerce yükseklikte yapılması, yüksekten düşme riskini artırıyor.

Görüntülerin yansıttıkları:

Kayda geçen anlar, işin yapılış biçimi ve ekipman eksikliğinin oluşturduğu tehlikeyi açığa çıkarıyor. İzleyenler için kaygı uyandıran görüntüler, olası bir kazanın boyutlarını akla getiriyor.

İş güvenliği perspektifi ve alınması gereken önlemler:

Çatı çalışmalarında emniyet kemeri, baret ve kenar koruması gibi önlemlerin temel olduğu biliniyor. Kaydedilen sahneler, bu tür basit ama hayati önlemlerin önemini tekrar hatırlatıyor ve benzer uygulamalarda dikkat çekilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Görüntüler, yüksekten çalışma sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin ihmal edilmesinin yaratacağı risklere karşı farkındalık oluşturuyor.

ELAZIĞ’DA 6 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA KİREMİT DEĞİŞTİREN 3 KİŞİ, HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞTI. METRELERCE YÜKSEKLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEHLİKELİ ÇALIŞMA KAMERALARA YANSIDI.