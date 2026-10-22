Sinop'ta beş köyde 12 milyon liralık altyapı ile 4 bin kişiye foseptik desteği

Sağlıklı Köyler Projesi kapsamında altyapı çalışmaları tamamlandı

Sinop'ta yürütülen Sağlıklı Köyler Projesi çerçevesinde beş köyde gerçekleştirilen kanalizasyon ve foseptik altyapı çalışmaları tamamlandı. Proje, Sinop İl Özel İdaresi tarafından toplam 12 milyon TL yatırım ile hayata geçirildi ve kırsal altyapıda önemli bir kapasite artışı sağladı.

kurulan sistemlerin kapasitesi:

Yatırımlar sonucunda toplam 6 foseptik sistemi hizmete alındı ve köylerde toplam 4 bin kişilik hizmet kapasitesi oluşturuldu. Kurulum detayları şu şekilde gerçekleşti: Kabalı köyüne 1.500 kişilik kapasiteye sahip iki foseptik sistemi, Karapınar köyüne 500 kişilik, Yenikent köyüne 1.000 kişilik, Cemalettin köyüne 500 kişilik ve Cuma köyüne 500 kişilik birer foseptik sistemi kuruldu.

amaç, etki ve yerel görüşler:

Projenin öncelikli hedefi, kırsal bölgelerde çevre sağlığını korumak, atık su yönetimini iyileştirmek ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Kurulan sistemlerle köylerin altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı sağlanması ve sürdürülebilir atık su yönetimi altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yatırımların tamamlanmasının ardından Karapınar Köyü Muhtarı Şevket Elik, Yenikent Köyü Muhtarı Şahin Özcan, Cemalettin Köyü Muhtarı Erdoğan Duran, Cuma Köyü Muhtarı Murat Özaslan ve Kabalı Köyü Muhtarı Hüseyin Öztürk Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı ziyaret etti.

Sinop İl Özel İdaresi yetkilileri, projenin kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının devam edeceğini bildiriyor; bu adımın bölge halkının günlük yaşam koşullarına doğrudan olumlu etkisi olması bekleniyor.

YATIRIMLARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN KARAPINAR KÖYÜ MUHTARI ŞEVKET ELİK, YENİKENT KÖYÜ MUHTARI ŞAHİN ÖZCAN, CEMALETTİN KÖYÜ MUHTARI ERDOĞAN DURAN, CUMA KÖYÜ MUHTARI MURAT ÖZASLAN VE KABALI KÖYÜ MUHTARI HÜSEYİN ÖZTÜRK, SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN'I ZİYARET ETTİ.