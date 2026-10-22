Rekabet fiyatları düşürdü: Serik'te ekmek 10 TL'ye geriledi

Serik'te rekabet ekmeği fiyatını aşağı çekti

Antalya'nın Serik ilçesinde, fırıncılar arasındaki rekabet sonucu 200 gram ekmek fiyatı bir fırında 10 TL'ye düşürüldü. Normalde satış fiyatı 17,5 TL olan ekmekteki indirim, özellikle dar gelirli ve kalabalık ailelerin yüzünü güldürdü. İndirim sonrası fırında uzun kuyruklar oluştu ve vatandaşlar sıcak ekmek alabilmenin memnuniyetini yaşadı.

fiyat indiriminin perde arkası:

Fırın sahibi Turan Öztepe, uygulamanın rekabet nedeniyle başladığını söyleyerek, "Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı" dedi. Öztepe, indirimin geçici olmadığını belirterek, "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL’ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztepe ayrıca, fırınının dışarıya servis yapmadığını ve ekmeği doğrudan tezgahta sunduklarını, ayrıca günün her saati sıcak ekmek temin ettiklerini vurguladı.

vatandaşın tepkisi:

Müşteriler indirimden memnuniyetlerini dile getirdi. Bir kişi, "Bu indirim özellikle bizim gibi kalabalık aileler için çok iyi oldu. Diğer esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz" derken, bir mahalle sakini ise "Şu anda 10 liraya ekmek bulabilmek büyük bir şans. İnşallah bu fiyatlar kalıcı olur ve diğer fırınlar da bu indirime katılır" şeklinde görüş bildirdi.

KALABALIK AİLELERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İNDİRİM SONRASI FIRINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU.