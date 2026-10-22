Zonguldak'ta bağımlılıkla mücadelede koordinasyon güçlendirildi

Zonguldak'ta bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı

Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valilik Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıya ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Görüşmelerde il genelinde yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve alınabilecek yeni tedbirler ele alındı.

Toplantıda ele alınan konular:

Katılımcılar, yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve uygulamadaki ihtiyaçlar çerçevesinde bilgi alışverişinde bulundu. Mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılması, izleme ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi gündem maddeleri tartışıldı.

İş birliği ve koordinasyon adımları:

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı; taraflar, ortak hareket etmenin önemi üzerinde durarak sürdürülen çalışmalar ve alınabilecek yeni tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Oturum, ilgili kurumların birlikte çalışma kararlılığı ile sona erdi.

ZONGULDAK’TA VALİ YARDIMCISI HALİS HACIİSMAİLOĞLU BAŞKANLIĞINDA "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.