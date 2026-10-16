Çatırtıların ardından dev istinat duvarı çöktü: Gölcük'te görüntüler

O anlar kayda geçti

Kocaeli'de etkili sağanak yağışın ardından Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde istinat duvarı yağışa dayanamayarak çöktü. Çökme sırasında çevreden yüksek sesli çatırdama duyuldu; duvar yıkılırken yakındaki elektrik direği de yan yatarak etkilendi.

Görüntülerde ne görülüyor:

Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde önce yapıda çatırdama sesleri duyuluyor, ardından istinat duvarının hızla yıkıldığı ve elektrik direğinin devrilme tehlikesi yaşayacak şekilde yan yattığı görülüyor.

Bölgedeki etkiler:

Çökme, kent genelinde etkili olan sağanağın yol açtığı olumsuzluklar arasında yer aldı. Görüntüler olayın anını belgeliyor; kaynakta olay sonrası müdahale veya can/kaynak hasarı ile ilgili ayrıntılar yer almıyor.

Dev istinat duvarı yerle bir oldu: O anlar kamerada