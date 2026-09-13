Çat'ta vefa turu: vali şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Çat'ta vefa ziyareti

Vali Aydın Baruş, Çat ilçesi programı kapsamında Yarmak Mahallesi'nde ikamet eden şehit Muhammet Akçelik'in ailesini ziyaret etti. Şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi.

Aile ziyareti ve taleplerin iletilmesi:

Ziyarette Vali Baruş, aileyle bir süre sohbet ederek ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Aileyle yapılan görüşmede, hem duygusal destek hem de gündelik ihtiyaçların ele alındığı belirtildi.

Gazi ziyaretleri ve Yavi Şehitliği'nde anma:

Ardından şehidin kardeşi ve aynı zamanda gazi olan Cevat Menteşe ile Mavipaşa Menteşe ziyaret edildi; Vali Baruş aile bireyleriyle bir süre görüştü. Program, Vali Baruş'un Yavi Şehitliği'ni ziyaret edip Yavi Katliamı'nda hayatını kaybeden sivil şehitler için dua etmesiyle son buldu.

VALİ AYDIN BARUŞ, ÇAT İLÇESİ PROGRAMI KAPSAMINDA YARMAK MAHALLESİ’NDE İKAMET EDEN ŞEHİT MUHAMMET AKÇELİK’İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.