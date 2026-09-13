Gölbaşı'nın yolları ilk kez parke taşıyla kalıcı çözüme kavuştu

Çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yıllardır süren ulaşım sorunlarını sonlandırmak amacıyla mahalle yolunda parke taşı çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamada toplam 8 bin metrekare parke taşı döşeniyor. Projenin tamamlanmasıyla mahalle yollarının dayanıklılığı ve kullanım standardı yükseltilecek.

Uygulama, özellikle kış aylarında yağış ve çamur nedeniyle erişimde güçlük yaşanan güzergâhlarda kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor. Mevcut yol koşulları nedeniyle zaman zaman ambulans ve süt toplama araçlarının mahalleye ulaşamadığı; araçların ilerleyebilmesi için traktörlerin devreye girdiği aktarılmıştı.

Yerel yönetimin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe Koordinatörü Durmuş Özdemir, projenin mahalle tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı. Özdemir, mahalleye yapılan parke taşı hizmetinin daha önce uygulanmadığını belirterek, "Gölbaşı Mahallesi tarihinde ilk kez parke taşı hizmeti alıyor. Şu anda mahallemize 8 bin metrekare parke taşı döşüyoruz" ifadelerini kullandı. Özdemir, çalışmaların tüm mahalleyi ve sokakları kapsayacak şekilde devam ettiğini ve vatandaşların hizmetten memnuniyet duyduğunu ekledi.

Mahalleliden gelen geri bildirimler:

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Bayram Yörük, uzun yıllardır parke taşı talep ettiklerini belirtti. Yörük, mahallelerinin Manisa'nın en doğusunda, Kütahya ve Uşak sınırına yakın konumlandığını, bu nedenle hizmetlere erişimde sıkıntılar yaşandığını anlattı. Muhtar, kışın yolların çamur içinde kaldığını, süt araçlarının gelemeyip ürünlerin bozulduğunu ve ambulans erişiminde sorun yaşandığını söyledi. "Bu yola gerçekten çok ihtiyacımız vardı" diyen Yörük, Başkan Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür etti.

Ev ve çiftlik yaşamına ilişkin tanıklıklar, çalışmanın yarattığı etkiyi somutlaştırdı. Gölbaşı sakini Meryem Güneç, ameliyatlıyken evine araçla ulaşamadığını; taksilerin mahalle içine girmek istemediğini anlattı. "Kendi imkânlarımızla yolları düzeltmeye çalışıyorduk. Traktörlerle yol açmak zorunda kalıyorduk. Şimdi yollarımız tertemiz oldu" sözleriyle memnuniyetini aktardı.

Diğer sakinler de benzer sıkıntıları dile getirdi. Halil Güneç, yağmur yağdığında ambulansların mahalleye ulaşamadığını; Hafize Savaş ise engelli yakınları için yol güvenliğinin hayatî önem taşıdığını belirtti. Savaş, engelli çocuğuna akülü aracın artık mahalleye gelebileceğini vurgulayarak teşekkür etti.

Beklenen etkiler ve toplumsal faydalar:

Parke taşı uygulaması, sadece yol yüzeyini düzeltmekle kalmıyor; tarım üretiminin ve sağlık hizmetlerine erişimin sürekliliğini sağlamaya da katkı sunuyor. Özellikle süt toplamaya gelen araçların düzenli erişimi, üreticilerin gelir kayıplarını azaltacak. Ambulans ve diğer acil servislerin erişiminin kolaylaşması ise hayati önem taşıyor.

Mahalle sakinleri, önceki dönemlerde yaşadıkları toz, çamur ve yolda kalma gibi günlük sorunların azalarak yaşam kalitesinin yükseleceğini ifade ediyor. Yerel yönetimin alt yapı yatırımı, bölgenin cazibesini artırarak göç verme eğilimini de dengede tutma potansiyeli taşıyor; muhtarın verdiği bilgiye göre mahalle, Uşak'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve genç nüfusu ile büyüme eğiliminde.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Mahallesi'nde yürüttüğü parke taşı çalışması, bölge sakinlerinin günlük yaşamında doğrudan hissedilecek bir iyileşme vaat ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, mahalle yollarının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor; vatandaşlar yapılan hizmet nedeniyle yetkililere teşekkür ediyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SELENDİ İLÇESİ GÖLBAŞI MAHALLESİ’NDE DAHA ÖNCE ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA ULAŞIMDA GÜÇLÜK YAŞANAN MAHALLE YOLUNU 8 BİN METREKARE PARKE TAŞIYLA KAPLIYOR.