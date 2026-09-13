Adilcevazlı motorculardan Süphan zirvesinde Türk bayrağına anlamlı tırmanış

Adilcevazlı motorculardan Süphan tırmanışı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden bir grup motor tutkunu, Türkiye’nin doğal simgelerinden olan Süphan Dağı eteklerine düzenledikleri etkinlikle dikkat çekti. Katılımcılar motosikletleriyle dağın eteklerine kadar ulaştıktan sonra rotayı yürüyüşe çevirerek zirveye doğru ilerledi.

tırmanışın detayları:

Grup, yaklaşık 3 bin rakımdan sonra motosikletleri bırakarak yürüyüşe geçti. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen ekip, 4058 rakımda Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi ve etkinliği simgesel bir anla taçlandırdı.

amaç ve sosyal medyada yankı:

Etkinlik boyunca motorcular, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekmeyi ve motosiklet sporuna olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirtti. Katılımcıların paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Motor tutkunlarından Koray Çelik, benzer etkinlikleri farklı güzergahlarda sürdürmeyi ve Adilcevaz’ın eşsiz doğasını motosiklet sporuyla daha fazla kişiye tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Süphan zirvesine yapılan bu yolculuk, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken bölgenin tanıtımına da katkı sağladı.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BİR GRUP MOTOR TUTKUNU, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN SÜPHAN DAĞI’NA ZORLU BİR TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.