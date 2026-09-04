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Çavuşoğlu Gümüşler’de 108 milyon TL’lik köprülü kavşak çalışmasını sahada inceledi

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gümüşler Bulvarı'ndaki 108 milyon TL'lik DSİ köprülü kavşak projesini sahada inceledi; amaç trafik güvenliği ve konforunu artırmak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Çavuşoğlu Gümüşler’de 108 milyon TL’lik köprülü kavşak çalışmasını sahada inceledi

Çavuşoğlu Gümüşler’de köprülü kavşak çalışmalarını yerinde gördü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gümüşler Bulvarı'nda hayata geçirilen DSİ Köprülü Kavşak Projesi alanında incelemelerde bulundu. Projenin uygulama sürecini yerinde takip eden Çavuşoğlu, çalışmanın bölgedeki trafik düzeni ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Toplam 108 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, Gümüşler Bulvarı'nda sıkça yaşanan trafik sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Köprülü kavşak düzenlemesiyle kavşaklarda yaşanan çakışma noktalarının azaltılması, akışın hızlanması ve sürücü ile yaya güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasının bölge trafiğini daha konforlu ve öngörülebilir hale getireceğini, bunun da kaza risklerini düşüreceğini vurguladı.

saha çalışmaları ve belediye açıklamaları:

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çavuşoğlu, ekiplerden proje ile ilgili bilgi aldı ve süreçle ilgili notlar aldı. Çavuşoğlu, Denizli’de ulaşım sorunlarının çözümü için uygulamaların sahada devam ettiğini söyleyerek, "Sorunları ertelemiyoruz" ifadesini kullandı.

Belediye yetkilileri, projenin önceliğinin vatandaşların can güvenliği olduğunu belirtti ve benzer uygulamaların diğer kritik noktalarda da değerlendirilmesinin sürdüğünü açıkladı.

İnceleme ziyareti, yürütülen çalışmaların yerinde takibi ve proje uygulama sürecinin şeffaf yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildi; yetkililer, planlanan takvim doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

GÜMÜŞLER BULVARI’NA 108 MİLYONLUK ULAŞIM HAMLESİ

GÜMÜŞLER BULVARI’NA 108 MİLYONLUK ULAŞIM HAMLESİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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