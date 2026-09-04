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Çay'da evcil hayvanlara kimlik ve aşı seferberliği

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, evcil hayvanları kimliklendirip kayıt altına aldı; kuduz aşısı uygulanacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Çay'da evcil hayvanlara kimlik ve aşı seferberliği

Çay ilçesinde hayvan sağlığı çalışması yürütüldü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında kimliklendirme ve aşılama çalışması gerçekleştirildi. Uygulama, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

kimliklendirme çalışmasının ayrıntıları:

Ekipler ilçedeki evcil hayvanlara kimliklendirme işlemi yaparak hayvanları resmi kayıtlara dahil etti. Bu işlem, hayvan sağlığının izlenmesi ve sorumlu sahiplik uygulamalarının güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

kuduz aşısı ve devam eden çalışmalar:

Çalışma kapsamında uygun evcil hayvanlara kuduz aşısı uygulandı. Yetkililer, hayvan sağlığını korumak ve kuduz vakalarını önlemek üzere aşı ve kayıt çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE EVCİL HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KUDUZ HASTALIĞIYLA...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE EVCİL HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KUDUZ HASTALIĞIYLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE KİMLİKLENDİRME VE AŞILAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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